金門春季限定！烈嶼南山頭綠石槽現蹤吸引民眾搶拍

金門春季必拍的美景~烈嶼南山頭綠石槽，最近又現身囉，吸引不少民眾前往欣賞與搶拍，烈嶼生態觀察家洪清漳表示，南山頭有獨特的玄武岩地質景觀，在初春的時刻，配上佈滿石蓴、滸苔的海蝕溝，呈現了多層次的美感，放眼望去，彷彿連綿不盡的綠色地毯，相當值得一看。

想看綠石槽，不一定要到北海岸去看老梅綠石槽，現在來金門也是不錯的選擇。每年3、4月，烈嶼鄉南山頭的海岸，會出現以石蓴、滸苔等為主的綠色藻類布滿石槽，遠眺整個海岸好像被覆上一層天然的綠色地毯，形成令人驚嘆的「綠石槽」奇景。

洪清漳表示，玄武岩為黑綠色的岩石，風化後岩石中的鐵釋出氧化而成三價鐵染色；且氧化鐵又隨含水量的不同，使得表面呈現黃色、紅色、褐色等不同的顏色，有多層次的美感。而每年的3、4月份，以石蓴、滸苔等為主的綠色藻類得以滋長，佈滿石槽，讓岩礁看起來就像連綿不盡的「綠色地毯」，縱向的溝槽, 紋理分明的岩脊，形成了令人驚嘆的「綠石槽」海岸景觀。

不過，隨著天氣轉趨炎熱，在陽光曝曬下，海藻將逐漸蒸發消失。有興趣的旅客要把握良辰吉時，走一趟烈嶼南山頭，欣賞這難得的季節限定美景，如果錯過可能就要等明年囉！

縣議員董森堡說，春天的金門很有看頭，首先登場的就是綠石槽秘境了，受新冠肺炎影響，國人的旅遊計畫也都受到了衝擊，既然出不了國，或許可以考慮來金門走走，他說，金門島嶼的氛圍跟沖繩有點相似，但消費可是便宜的多。現在還有綠石槽的美景可供欣賞，相當值得一遊。

為了鼓勵台灣朋友來金門走走，董森堡也推出抽獎，即日起，凡憑來回金門的機票票根者都有機會獲得限量的金酒防疫酒精，來金旅遊抽官方限量金酒味防疫酒精，詳情請見：

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