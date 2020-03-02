金門春季限定！烈嶼南山頭綠石槽現蹤吸引民眾搶拍

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
想看綠石槽，不一定要到北海岸去看老梅綠石槽，烈嶼鄉南山頭的海岸，也有令人驚嘆的「綠石槽」奇景。圖／讀者提供
想看綠石槽，不一定要到北海岸去看老梅綠石槽，烈嶼鄉南山頭的海岸，也有令人驚嘆的「綠石槽」奇景。圖／讀者提供

金門春季必拍的美景~烈嶼南山頭綠石槽，最近又現身囉，吸引不少民眾前往欣賞與搶拍，烈嶼生態觀察家洪清漳表示，南山頭有獨特的玄武岩地質景觀，在初春的時刻，配上佈滿石蓴、滸苔的海蝕溝，呈現了多層次的美感，放眼望去，彷彿連綿不盡的綠色地毯，相當值得一看。

想看綠石槽，不一定要到北海岸去看老梅綠石槽，現在來金門也是不錯的選擇。每年3、4月，烈嶼鄉南山頭的海岸，會出現以石蓴、滸苔等為主的綠色藻類布滿石槽，遠眺整個海岸好像被覆上一層天然的綠色地毯，形成令人驚嘆的「綠石槽」奇景。

洪清漳表示，玄武岩為黑綠色的岩石，風化後岩石中的鐵釋出氧化而成三價鐵染色；且氧化鐵又隨含水量的不同，使得表面呈現黃色、紅色、褐色等不同的顏色，有多層次的美感。而每年的3、4月份，以石蓴、滸苔等為主的綠色藻類得以滋長，佈滿石槽，讓岩礁看起來就像連綿不盡的「綠色地毯」，縱向的溝槽, 紋理分明的岩脊，形成了令人驚嘆的「綠石槽」海岸景觀。

不過，隨著天氣轉趨炎熱，在陽光曝曬下，海藻將逐漸蒸發消失。有興趣的旅客要把握良辰吉時，走一趟烈嶼南山頭，欣賞這難得的季節限定美景，如果錯過可能就要等明年囉！

縣議員董森堡說，春天的金門很有看頭，首先登場的就是綠石槽秘境了，受新冠肺炎影響，國人的旅遊計畫也都受到了衝擊，既然出不了國，或許可以考慮來金門走走，他說，金門島嶼的氛圍跟沖繩有點相似，但消費可是便宜的多。現在還有綠石槽的美景可供欣賞，相當值得一遊。

為了鼓勵台灣朋友來金門走走，董森堡也推出抽獎，即日起，凡憑來回金門的機票票根者都有機會獲得限量的金酒防疫酒精，來金旅遊抽官方限量金酒味防疫酒精，詳情請見：

https://www.facebook.com/senpowithkinmen/posts/595282877868493

烈嶼南山頭有獨特的玄武岩地質景觀，在初春的時刻，配上佈滿石蓴、滸苔的海蝕溝，呈現了多層次的美感。圖／讀者提供
烈嶼南山頭有獨特的玄武岩地質景觀，在初春的時刻，配上佈滿石蓴、滸苔的海蝕溝，呈現了多層次的美感。圖／讀者提供

金門 酒精

延伸閱讀

金門防疫酒精沒發完 最遲6日前領取

金門鄉親愛心防疫 3千個口罩3日免費送

佛心來著！金門店家免費送3千份口罩 明起發送

陸船干擾掃蕩金門 海巡強勢驅離清除布網

相關新聞

金門春季限定！烈嶼南山頭綠石槽現蹤吸引民眾搶拍

金門春季必拍的美景~烈嶼南山頭綠石槽，最近又現身囉，吸引不少民眾前往欣賞與搶拍，烈嶼生態觀察家洪清漳表示，南山頭有獨特的...

高市將推防疫小黃 月薪據知9萬高收入高風險

新冠肺炎疫情方興未艾，繼台北市「防疫車隊」後，高雄市今也拍板跟進，據了解，目前分白班及小夜班，各編制2名司機，月薪9萬，...

努力終有成 台東獲50萬以下人口縣市閱讀績優城市冠軍

教育部今天公布108年全國各縣市「整體閱讀力表現績優城市」 ，台東縣奪得縣市人口50萬以下組第一名，因同組縣市9個，台東...

「一條根」品質高且獨特 澎湖縣長賴峰偉促全力發展

俗稱「一條根」的澎湖大豆，富含大豆異黃酮，頗具發展特色，澎湖縣長賴峰偉今在縣務會議上，希望農漁局計畫性輔導農民種植，擴大...

賴峰偉要求南海之星暫緩延航高雄 杜絕疫情入侵

澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議宣布，已要求暫停南海之星延航高雄，並責成旅遊處與光正6號船主協調，疫情期間一併暫緩延航。賴表...

高屏大橋施工以來 車禍高達27件死亡3人

高屏大橋機車道拓寬工程自去年12月初施工以來，已發生27件車禍，3件死亡車禍，立委鍾佳濱服務處與周春米服務處等單位今天下...

海生館主管領完口罩休假去？海生館澄清是烏龍爆料

新冠肺炎疫情蔓延，口罩成為搶手的防疫物資，屏東海生館卻有員工爆料，指館內一名主任上周到高雄領取教育部公發的上萬個口罩後就...

超前布署！金門宣布新冠肺炎疫情指揮中心一級開設

新冠肺炎疫情持續在台灣本島延燒，雖然金門目前維持0個案，但因應台灣可能出現社區感染現象，金門縣長楊鎮浯宣布疫情指揮中心今...

影／「出火」淪為燒烤遊樂場 恆春居民看了火大

原由墾管處管轄的墾丁國家公園出火特別景觀區，因地底冒出的天然氣形成火焰而聞名，過去衍生烤玉米、放煙火等亂象，常挨轟「管理...

注意！台南至小港機場快線公車 過半班次取消

剛上路沒多久的「台南-小港機場快線公車」(Tainan Express) ，受到新冠肺炎疫情飛機航班大減影響，在考量成本...

走出地震災損陰霾 旗山文化生活園區重新開放

列入高雄市市定古蹟的旗山文化生活園區（舊鼓山國小）4年前地震受損，百年校舍窗戶變形，甚至出現結構性裂縫。歷經多年封園整修...

大甲媽南巡高雄 韓國瑜參香不揹駕

受新冠肺炎疫情影響，台中大甲鎮瀾宮遶境延期，但大甲媽百年南巡仍照常舉行，2月即到高雄與五甲龍成宮媽祖一同遶境1個月，並排...

熱門新聞

影／釣蝦場池子有多深？ 新北市府拆違建給你看

記得儲水！ 汐止明起停水8小時 共計10里區受影響

影／沈睡大白熊被寫「台灣228」 作者痛心「難以理解」

「罔腰尬鳳梨」與嘉市議員做公益 捐乾洗手液3千瓶

忠孝敦化站捷運量被頂溪站超越 北市東區加碼振興

捷運延伸彰化東區未被採納 彰化市長：代表放棄彰化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。