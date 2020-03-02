「一條根」品質高且獨特 澎湖縣長賴峰偉促全力發展

俗稱「一條根」的澎湖大豆，富含大豆異黃酮，頗具發展特色，澎湖縣長賴峰偉今在縣務會議上，希望農漁局計畫性輔導農民種植，擴大行銷，並鼓勵青年人返鄉投入這項特色產業。

澎湖縣政府今邀請縣政顧問施純堅及農漁局秘書陳豪吉進行農業發展專題報告，兩人均建議建構農產品銷售平台，輔導農民種植作物。對此，澎湖縣長賴峰偉指示農漁局計畫性輔導農民種植一條根，發展為特色產業。

農漁局祕書陳豪吉表示，一條根富含大豆異黃酮，品質極佳，澎湖目前有5名農民栽種，一人與業者合作進行商業生產，產值與金門相差甚遠。栽培「一條根」最大的成本，在於田間管理所需人力，農漁局將輔導農民以模組化方式種植及採收，建立銷售管道，打開市場知名度。

賴峰偉說，澎湖一條根屬高品質農特產，若能維持穩定生產與銷售，再經由行銷包裝，不但可增加農友收益，也能帶動地方產業發展。澎湖人應扭轉天候等劣勢成優勢，開發高經濟作物，創造市場差異化。

縣政顧問施純堅表示，澎湖農業目前面臨人口高齡化，耕地有限、勞力成本高，加上東北季風強勁，帶來鹽害，缺乏大農組織、農產品加工廠等困境，造就澎湖淺碟市場、競爭力不足。