高市將推防疫小黃 月薪據知9萬高收入高風險

新冠肺炎疫情方興未艾，繼台北市「防疫車隊」後，高雄市今也拍板跟進，據了解，目前分白班及小夜班，各編制2名司機，月薪9萬，高風險也高收入，交通局經招募及教育訓練後，最快可望本周就能啟動。

高雄市交通局今年2月底也研擬成立防疫車隊，邀衛生局及計程車業者、司機開會討論，但多數計程車司機考量風險，興趣缺缺。不過經過溝通，據知已有少數對防疫具使命感的司機，勇敢響應。

高雄市政府考量至居家檢疫或隔離民眾的就醫需求，有意推出「防疫小黃」。近日多方聽取業者及司機，就防護設備計費等細節，達成共識。衛生局也將設立防疫站，讓司機載客前先著裝消毒，載客後再脫卸消毒。

由於駕駛「防疫小黃」，染疫風險不低，高雄市考量到對司機的保障，祭出每月9萬元的高薪。

衛生局表示，上周五召開共識說明會，想投入的司機，對於防疫具有一定的使命感，屆時「防疫小黃」接送的對象，是居家檢疫但又無法做通訊診療的病患，另包括機場返國的個案及居家檢疫過程趴趴走的病患，初步規畫白天班編制2人，小夜班2人。

目前上千名自主管理的民眾，扣掉發燒有呼吸症狀的，1天就醫人數約10多人，坐救護車約5、6個左右。民眾搭防疫小黃無需付費，費用由公部門吸收。至於付給司機價金是參採台北市收費標準，月薪為9萬元，司機接送客人時需穿隔離衣，並全面開窗。

高雄市長韓國瑜今午主持防疫會議，亦做成多項決策，包括宗教寺廟集會，室外上千人及室內上百人的活動建議儘量暫緩舉辦，高中以下學校採取遠距教學，及對產業加強紓困。