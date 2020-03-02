賴峰偉要求南海之星暫緩延航高雄 杜絕疫情入侵

澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議宣布，已要求暫停南海之星延航高雄，並責成旅遊處與光正6號船主協調，疫情期間一併暫緩延航。賴表示，目前自高風險國家返回澎湖，須居家檢疫的人數已經減少，因此防疫重點將全力避免疫情自海域進入澎湖。另他也呼籲有發燒咳嗽症狀的旅外鄉親最好先治癒，清明再返鄉祭祖，避免病情擴散。

賴峰偉表示，防疫已進入第二階段，目前馬公機場、港口運輸均提升防備，接下來要密切注意高雄至七美、望安；台南至東吉等航線，一有疏漏，就會形成漏洞。

賴峰偉說，南海之星1、2號肩負南海居民交通運輸，但南海之星延航高雄，不但可能提高船體機械受損機率，也增加病毒從高雄進入澎湖風險，他請車船處暫停南海之星延航高雄，另也要求旅遊處與光正6號協調，一併暫停延航高雄，「務必做到滴水不漏」。

他表示，新冠肺炎病毒具有隱形、變種及偽裝特性，有病患檢測8次為陰性，驗第9次才發現為陽性，此外還有無症狀感染者及康復後又再確診情況，一定要提高防備，嚴防疫情入侵。