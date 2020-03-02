高屏大橋施工以來 車禍高達27件死亡3人

高屏大橋機車道拓寬工程自去年12月初施工以來，已發生27件車禍，3件死亡車禍，立委鍾佳濱服務處與周春米服務處等單位今天下午會同相關單位實地會勘，決定多管齊下改善，除了要求儘速完工外，高屏兩縣市警方也將合作加強巡邏，以提高見警率提醒民眾減速慢行，希望降低車禍發生率。

為了解決施工期間車禍多的問題，今天下午包括立委鍾佳濱服務處、立委周春米服務處與公路總局第三區工程處、屏東縣警察局交通隊等單位，在公路局鳳屏工務段研商改善之道。

根據屏東縣警察局交通隊分析，部分車禍發生的原因主要是因為超速、超車，加上道路施工車道縮減所致，地方要求公路局三工處協調包商儘速完工，公路局高雄工務段段長張孟孔已承諾比較容易發生事故的北上車道，將在本月中旬全部完工，南下車道最慢於本月底完成。

另外，會中也決議由高屏兩縣市警方合作加派警力巡邏，尖峰時刻增派義交，透過增加見警率及設置機動測速照相機，以遏阻超速。還有在易肇事路段增設軟質交通桿，以分隔汽機車、另加設夜間警示燈、限速牌面、施工告示牌等交通設施。