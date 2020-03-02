海生館主管領完口罩休假去？海生館澄清是烏龍爆料

新冠肺炎疫情蔓延，口罩成為搶手的防疫物資，屏東海生館卻有員工爆料，指館內一名主任上周到高雄領取教育部公發的上萬個口罩後就休假，影響228連假期間館內人員無罩可用；海生館今天澄清，政府尚未規定給人員「公發」口罩，該批是緊急戰備存貨用，是烏龍爆料；海生館BOT經營團隊海景公司強調，第一線人員都有配發口罩。

投訴書標題聳動寫著「請幫幫我們！」，文中指海生館依公文指派了名九職等的主任出公差前往科工館領取，怎知，領了上萬個口罩之後，不僅沒帶回海生館，還直接就帶著上萬口罩休假去了；228連續假期期間，海生館根本沒有提供防疫口罩給員工使用，每天上萬名遊客進出海生館，半密閉空間的展館，若有一人帶原，將可能直接傳染給成千上萬的遊客，而館內員工卻面臨無罩可用的困境，同仁只能四處找尋可能購得口罩的管道，或是暫時使用布口罩頂著。

又提到海生館內2義大利交換學生，將於3月1日回到海生館！對於海生館的防疫措施，非常令人擔憂！屏東目前尚無確認案例，會否因為海生館無關緊要且疏於防範的防疫態度，成為南台灣最大的防疫缺口？

海生館今天澄清，前往高雄領取的120盒（6000個）口罩，是作為戰備儲存，萬一疫情全面失控必須全面發放配戴、並支援展示區域人員時使用，政府並未公告各場館人員強制配戴口罩，是烏龍爆料；至於義大利實習學生，上周義大利升級為第三級流行地區後，因為學生來台需檢疫14天，已經取消來台計畫。