金門防疫酒精沒發完 最遲6日前領取
金門縣政府因應新冠肺炎疫情，贈送各家戶2瓶300ml防疫酒精，各鄉鎮已在1日結束發放，但約有2成數量未發出，縣府今天呼籲尚未領取的民眾，請在6日下班前到鄉鎮公所領取。
新冠肺炎疫情持續延燒，為解決金門地區防疫用酒精不足等問題，金門縣政府情商金門酒廠公司開設專門生產線，生產10萬瓶75%酒精的防疫酒精300ml，配發各村里辦公處，供民眾免費領取，1戶2瓶。
縣府財政處表示，這批防疫用酒精，由各鄉鎮公所自2月26日到3月1日發放。在各村里長、鄰長、村里幹事、志工、公所承辦人員支持下，發放狀況與民眾請領情況良好，經過統計已發送約8成。
財政處長孫國智表示，考量仍有部分民眾尚未領到防疫用酒精，請民眾向各村里長詢問，或最遲在6日下班前到各鄉鎮公所領取。
縣府表示，防疫用酒精是非賣品，屬於政府在防疫期間徵用的防疫用品，不允許在市面上販賣；此外，這批酒精是清潔消毒用品，呼籲鄉親將防疫酒精用在居家環境整潔，切勿拿來飲用；平日請把酒精放在通風處並蓋緊容器，使用時遠離火源。
民眾如需到鄉鎮公所領取防疫用酒精，請攜帶戶口名簿、印章和提袋。如有疑問，請電洽各鄉鎮公所民政課詢問。
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