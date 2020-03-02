影／「出火」淪為燒烤遊樂場 恆春居民看了火大

原由墾管處管轄的墾丁國家公園出火特別景觀區，因地底冒出的天然氣形成火焰而聞名，過去衍生烤玉米、放煙火等亂象，常挨轟「管理不力」，前年劃出國家公園土地歸還軍方後，因鎮公所不願代管，加上縣府和軍方辦理土地移撥作業卡關，成為遊客烤玉米、放煙火遊樂場，在地居民怒指一個優質公園竟淪落至此，早知不要劃出；縣府表示正積極和國防部洽談土地移撥，未來規劃為鋪設賞景木棧道的地質景觀公園，讓亂象休止。

恆春鎮吳姓鎮民說，「出火」是恆春半島著名的地質景觀，儲藏於泥岩層中的天然氣從裂隙竄出至地表，經點燃後而形成的天然景象，故名「出火」；在未劃出墾丁國家公園前，墾管處以鐵鍊圈住10多坪大的火焰區，立有禁止進入火焰區等行為的大型告示，甚至在人潮多的寒暑假白天派員警站崗，祭國家公園法罰責，進火焰區烤玉米、烤蛋、放煙火等亂象收斂許多。

他說，「出火」前年底劃出國家公園後，土地歸還軍方，墾管處已正式抹除相關標示，但鎮公所不願代管維護，縣府和軍方辦理土地移撥作業沒有進展，在無法可管的情況下，停車場的攤商白天大喇喇地向遊客推銷附細長竹棍的爆米花，方便遊客帶進火焰區烘烤，晚上年輕遊客帶著煙火和仙女棒進入狂歡，228連假期間，儼然成了大型戶外遊樂場，早知如此，當初就力阻不能劃出國家公園。