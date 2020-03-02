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遭造謠抹黑 滯留武漢血友病患母親蒐證

中央社 / 記者陳朝福高雄2日電

罹血友病隨母親返武漢的患者，一度因疫情影響無法按時取得所需針劑曾引發關切；目前母子已平安回台，母親馬姓女子陸續在臉書貼文表示，對於造謠、抹黑者，她會蒐集證據。

這名血友病患者因新冠肺炎疫情沒搭上首班武漢包機返台所需針劑問題，後來在大陸委員會協助下順利取得；隨後中國大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會收到滯留武漢馬女反映，以其14歲罹病的兒子有用藥及就醫問題，盼能早日回台。

馬女母子已於2月24日返台。對於日前遭網友批評不知感恩台灣，要她「回去妳的祖國好嗎？」她近日在臉書陸續貼文「終於回來了，只是回家的路很辛苦。」她說，也到了該面對的時候「對於造謠、抹黑、污蔑、誹謗我的人，會搜集證據並保留法律追訴權！」

從武漢嫁來台灣10多年的馬女，除了在臉書貼文表示不認識名嘴黃暐瀚，但感謝他站在正義良知公道的立場行事。也貼文「感謝上帝揀選我，藉由我的事件來反映現在社會現象，並給我力量，叫我行在公正公義正確的道路上，勇敢面對並靠主求勝！」

對於網路曾傳出血友病患者為中國籍，陸委會已透過聲明證實，血友病患者是兩岸婚姻在台所生子女，有中華民國籍。網傳當事人是「中國人」的訊息並非事實，不應繼續錯誤流傳。

高醫日前也指出，這名患者罹患第八凝血因子缺乏的重型血友病患，合併第八因子抗體須注射這個新藥預防身體出血，若不施打可能造成關節，甚至全身出血危險。

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