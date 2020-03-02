注意！台南至小港機場快線公車 過半班次取消

剛上路沒多久的「台南-小港機場快線公車」(Tainan Express) ，受到新冠肺炎疫情飛機航班大減影響，在考量成本下，也決定3月14日之後取消一半的班次，之後將再視情況調整班次。

台南市觀光旅遊局表示，針對3月14日後已預約訂票之旅客，將由訂票系統Email通知客人退票並全額退費，遊客若因此需重新安排接駁，亦將提供諮詢協助，以減少對遊客衝擊。

觀旅局表示，小港快線公車1月15日上路以來頗獲乘客，搭乘的情況相當不錯，但因新冠肺炎疫情降低全球旅遊意願，造成高雄小港機場國際航班縮減，小港快線公車受到連帶影響，近來海外各國疫情持續擴大，預估將對小港機場出入境運量帶來更大衝擊，決定自3/14起暫時取消部分班次。

觀旅局表示，目前決定暫時取消目前平均搭乘率較低之班次，包括台南出發03:30、05:00、17:30、21:30等4班，以及小港機場出發5:00、07:00、19:30、23:30等4班。此外，其它原有8個班次仍維持原時段營運，包括台南出發08:30、10:30、12:30、15:30，以及小港機場出發11:30、13:30、15:30、17:30等8班次。

客運業者亦提供24小時客服窗口，免付費專線0800-889-116或加入Line：@ibus.tw，將有專人協助處理。另針對許多乘客反映以一卡通、悠遊卡購票之建議，自109年3月1日起，現場候位除可自備零錢投現外，亦可使用一卡通、悠遊卡支付，歡迎民眾多加利用，惟本路線票價不適用相關交通轉乘優惠，提醒民眾多加留意。