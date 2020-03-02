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使用GPS要注意 南橫台東段僅通車至向陽

中央社 / 記者盧太城台東縣2日電

南橫公路台東段目前只通行至向陽遊樂區，許多前往高雄的民眾跟著GPS導引到了向陽才知道未通，白跑一段山路。台東縣警方提醒民眾目前南橫公路台東往高雄尚未通車。

台東縣警察局關山分局今天表示，有許多民眾從台東要回高雄使用GPS被導引走南橫公路，初來到向陽遊樂區才知道無法進入，不僅白跑一趟還耗油，來回將近3小時的車程又沒有加油站，經常因此有旅客三更半夜被困山區求援。

關山分局表示，南橫公路目前台東段，僅通車至向陽段，以西的大關山隧道口因仍進行工程中，所以是管制封閉狀態，請民眾使用GPS衛星導航時務必注意。

關山分局長潘仕能表示，大部分用路人可能使用GPS衛星導航欲返回台南或高雄市，而導往走南橫公路公路，請用路人務必注意，且這路段路幅較小又蜿蜒，山區天候變化較大，偶有零星降雨及大霧，容易發生意外和受困。

台東 南橫

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