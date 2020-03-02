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走出地震災損陰霾 旗山文化生活園區重新開放

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
旗山生活文化園區封閉多年重新開放，吸引不少遊客入內參觀。記者徐白櫻／攝影
旗山生活文化園區封閉多年重新開放，吸引不少遊客入內參觀。記者徐白櫻／攝影

列入高雄市市定古蹟的旗山文化生活園區（舊鼓山國小）4年前地震受損，百年校舍窗戶變形，甚至出現結構性裂縫。歷經多年封園整修，文化園區拆除圍籬重新開放。市府文化局表示，未來將徵選營運團隊接手經營，朝藝文與休閒複合式方向開放營運。

旗山文化園區前身為鼓山國小，創校於日治大正元年（西元1912年），當年是旗山地區專供日人子弟就讀的貴族學校，與另所台灣小孩讀的旗山國小僅一街之隔。鼓山國小大禮堂造型優雅，一併與辦公廳、北棟教室列入市定古蹟，校內師生遷至延平路新校區上課。

2017年小年夜發生0206地震，震央位在美濃，這場地震損害古蹟校舍，市府文化局基於安全考量全面封園。多年來，園區四周築起高籬施工，很多年輕人對文化園區相當陌生，直至近日開放才引起外界好奇。

文化局指出，強震造成窗戶變形、牆體裂縫 、拱圈與RC接縫處有結構性裂縫，另有辦公室、禮堂與屋瓦鬆脫等災情，市府動用災害預備金，並爭取中央補助，共花3千7百萬經費「修舊如舊」。

文化局說，建物修復、綠地養護、木棧道修補等園區工程陸續完工，未來文化園區將委外營運，教室充當藝文展覽空間，不排除提供餐飲服務。

古蹟校舍內一景，教室走廊古色古香。記者徐白櫻／攝影
古蹟校舍內一景，教室走廊古色古香。記者徐白櫻／攝影
旗山文化園區大禮堂（右側）與北棟教室皆列入市定古蹟。記者徐白櫻／攝影
旗山文化園區大禮堂（右側）與北棟教室皆列入市定古蹟。記者徐白櫻／攝影
旗山文化園區的大禮堂與北棟教室有廊道串聯，文化界人士認為，這裡是日治時期學校建築的佳作。記者徐白櫻／攝影
旗山文化園區的大禮堂與北棟教室有廊道串聯，文化界人士認為，這裡是日治時期學校建築的佳作。記者徐白櫻／攝影

文化局 古蹟 地震 修復 強震 美濃 高雄市

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