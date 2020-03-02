在大甲媽遶境取消後 屏縣各宗教界也紛紛響應防疫

因應中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，屏東縣政府呼籲大型宗教活動暫緩或調整辦理規模，已獲得屏東縣道教會、屏東佛教會、全屏東基督教聯盟全人發展關懷協會、一貫道台灣省分會屏東縣支會及慈濟基金會屏東分會等支持，相關宗教活動均已暫停或延期。

屏縣府表示，東港朝隆宮原訂3月7日的巡安護境健走、4月10到12日的媽祖巡安護境文化祭活動，屏東佛教會佛教會館動土典禮、浴佛祈福法會及會員代表大會均已延期。

屏東市玄聖殿遶境活動取消、屏東玉皇宮春祭遊行取消、屏東市聖帝廟慈鳳宮自春節迄今暫停聖母聖誕祝壽、停止發送平安壽麵活動及夜間媽祖學院停課、慈濟屏東分會共修課程均採視訊方式、一貫道台灣省分會屏東縣支會自宗教祈福會後一切活動取消、全屏東基督教聯盟協會鼓勵教會取消聚會或縮小規模、東港東隆宮除為消除新冠肺炎舉辦「三朝禳災掃除瘟疫護國佑民大法會」外，其他相關活動配合政府防疫無限期延期、屏東市紫霄帝闕玄天上帝及恆春高山巖福德宮也配合縣府政策取消或暫緩相關活動。

民政處表示，宗教是安定社會人心重要的力量，為避免疫情蔓延，屏東各界宗教團體都表示支持縣府防疫政策。縣府尊重宗教自主原則，但更以「防疫至上」標準，希望各項大型聚會活動可以等到疫情控制後再行辦理，或者簡化流程及縮小規模。