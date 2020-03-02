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大甲媽南巡高雄 韓國瑜參香不揹駕
受新冠肺炎疫情影響，台中大甲鎮瀾宮遶境延期，但大甲媽百年南巡仍照常舉行，2月即到高雄與五甲龍成宮媽祖一同遶境1個月，並排定市長韓國瑜接駕及揹媽祖走一段路，但今媽祖到鳳山行政中心後側的港口慈濟宮，韓國瑜僅參香，沒有揹駕也沒有致詞。
下午1點左右，媽祖到市府鳳山行政中心後側的港口慈濟宮，數百民眾戴口罩迎接聖駕，韓國瑜也在民政局長曹桓榮陪同下迎媽祖，不少民眾看見韓國瑜喊「市長加油」。韓僅參香獻花獻果後即返回市府，不受訪也未致詞。
此前有鳳山區里長說，韓國瑜原本要揹媽祖遶境，後來又改變主意。高雄市新聞局長鄭照新受訪說，衛福部長陳時中說，這是一個小遶境，媽祖遶境是希望合境平安，也要兼顧現代防疫觀念，尤其在抗疫當下，要兼顧防疫觀念跟地方習俗群眾的感受，所以採取這樣的方式，就是作為地主參香迎接，但不揹駕。
至於沒致詞，鄭照新說，以達到禮敬的作用為目標，希望以現場的儀式及禮敬媽祖合境平安為主軸，所以後來就決定以參香為主。
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