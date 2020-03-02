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向另一半示愛送水果茶 屏家庭教育中心為愛出新招

聯合報 / 記者翁禎霞/屏東縣即時報導
從3月9日至3月14日白色情人節當天，七家連鎖店最受歡迎的「熱戀水果茶」都買一送一，甚至，完成指定浪漫動作，即享「漫時光熱戀水果茶2杯免費送」。圖／屏縣家庭教育中心提供
從3月9日至3月14日白色情人節當天，七家連鎖店最受歡迎的「熱戀水果茶」都買一送一，甚至，完成指定浪漫動作，即享「漫時光熱戀水果茶2杯免費送」。圖／屏縣家庭教育中心提供

屏東縣家庭教育中心鼓勵已婚男女勇敢說愛，與早午餐連鎖品牌「漫時光」合作推出「愛說出來」，鼓勵天天都做一個溫暖的舉動讓另一半驚喜。從3月9日至3月14日白色情人節當天，七家連鎖店最受歡迎的「熱戀水果茶」都買一送一，甚至，完成指定浪漫動作，即享「漫時光熱戀水果茶2杯免費送」，祝福有情人天天都像熱戀。

屏東縣家庭教育中心表示，維繫婚姻要常使用愛的五種語言，分別是「肯定的語言」、「服務的行動」、「真心的禮物」、「精心的時刻」與「身體的接觸」，婚後仍要抱持熱戀的心情，但改變對方很不容易，因此，建議多多練習「睜一隻眼、閉一隻眼」，睜眼多看優點，閉眼接納缺點。

家庭教育中心同時，鼓勵民眾上「教育部3i網站」，搜尋「戀愛時光地圖」，會有很多疼愛另一半的小技巧，讓彼此永記戀愛的心動時光。

漫時光早午餐創辦人徐皖台說，從3月9日至3月14日白色情人節當天，漫時光早午餐七家連鎖店熱戀水果茶都買一送一，另「夫妻或伴侶拍照同框」且「於臉書標註伴侶內文需有”寶貝我愛妳”並打卡設公開分享」，則「漫時光熱戀水果茶2杯免費送」，祝福有情人天天都像熱戀。

屏東縣 語言 情人節 婚姻 夫妻

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