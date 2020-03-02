金門鄉親愛心防疫 3千個口罩3日免費送

新冠肺炎疫情延燒，金門縣小英之友會秘書長王中聖今天指出，由於民眾對防疫物資需求居高不下，他與妹妹籌集符合醫療規範的口罩約3000個，將於明天下午1時起分送金門鄉親。

繼最近贈送給金門大學、賢庵國小等學校及社福單位共逾千個口罩與消毒水後，王中聖再度將提供在年前預訂的國產、符合醫療規範的口罩分送給金門有需求的鄉親。

曾任金門縣政府觀光處長的王中聖表示，這批口罩是經營團購站數年的妹妹王球球在過年前向廠商預定要作為平日販售使用。

他說，沒想到過年時新冠肺炎疫情拉警報，導致各地都出現口罩荒。兄妹倆討論後，決定共同吸收成本略盡棉薄心力，將這批口罩連同庫存全數捐出來，希望能稍解鄉親的口罩需求。

王中聖表示，妹妹團購站平日販售的口罩都是向台灣康匠公司訂購，這家公司也因具有良好製作技術與能量，在這波疫情期間成為台灣口罩防疫物資的生產重地，總統蔡英文最近也曾前往參訪康匠工廠。

政府徵用口罩後，王中聖指出，康匠公司不再出貨給經銷商，為了讓這批口罩能惠及更多鄉親，與家人利用連假期間將盒裝口罩拆裝分成3片1組，自明天起連續兩天下午1時起在縣府斜對面發送。

王中聖說，每名鄉親可領1組口罩，每天限額，領完為止；同時每天額外保留50份給烈嶼鄉親，憑證件領取。