為返國民眾量身打造 高榮高醫附院啟動關懷門診

新冠肺炎延燒，防疫工作要確實無縫，高雄榮總及高醫附院針對從疫區或是高風險區返國，且有就醫需求的民眾啟動防疫、返國關懷門診，以降低院內感染風險。

高榮防疫門診在2月10日啟用，平均每天有5、6名患者就醫，高榮戶外醫療站則提供有旅遊史的患者門診服務。高榮內科部主任陳垚生告訴中央社記者，防疫門診以自主健康管理者居多，如果是居家檢疫對象，也要透過1922轉介。防疫門診多提供1、2個不同科別門診，如果還有其它科別需求，則以電話諮詢提供服務。

另外，高醫附院在急診門口搭設帳棚，今天啟動「返國關懷門診」，服務從疫區或高風險國家返國的民眾就醫。高醫附院院長侯明鋒也說明從量測體溫、詢問旅遊史到服務的流程，現場並模擬動線。

侯明鋒以從日本返國民眾為例表示，這名民眾因手部疼痛求診，院方考量患者旅遊史不敢大意，於是先安排到「返國關懷門診」；從量測體溫、發燒就診詢問，到拍攝胸腔X光片，如果症狀無虞，即可在看診後離去，若有明顯症狀，就會採檢並視嚴重性安排到隔離病房。

高雄市各級醫院防疫不敢大意，尤其北部發生院內群聚事件後，各級醫院謹慎因應，以防出現防疫破口。