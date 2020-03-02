全民防疫 高雄部分百貨開始對顧客量體溫

全民防疫期間，高雄部分百貨公司配合中央疫情指揮中心升高為一級，漢神兩館今天起提升防疫把關，在出入口量測進館顧客體溫，太平洋SOGO昨天起全台同步作業，大遠百從228連假起，進場消費者全部要量體溫，確保消費者進店購物的安全。

漢神百貨兩館是在出入口設紅外線體溫測量，停車場入場時，必須先停車，由警衛量額溫， 如發現有體溫異常或偏高，會委婉告之，並希望顧客返家休養。

高雄SOGO百貨是配合全台SOGO百貨作業，從昨天就開始對進場的消費者測量體溫，也是用紅外線體溫測量，一旦發現體溫偏高，會再量一次額溫確認，如有發燒就請消費者返家休息，婉拒進場。

高雄大遠百從228連假就實施進場顧客量體溫，在平面停車場進入賣場及捷運通道入口處，為顧客測量體溫，如發體溫過高，也提醒消費者要注意，建議返家休息。