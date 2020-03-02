不請客不借錢就斷交？高大法服社關懷智能障礙者需求

「你不請客、不借錢，我們就斷交！」一般人覺得匪夷所思、近乎恐嚇勒索的言語，卻是不少智能障礙者真實遭遇的情況，國立高雄大學「法律服務社」日前攜手財團法人心路社會福利基金會「高雄社區生活支持中心」，上演生動短劇傳達法律常識讓心路學員學習保護自己也避免觸法。

高雄大學法服社社長、法律學系學生曾亞芬表示，社團由一群熱心公益的法學院學生組成，長期與心路基金會合作推廣法治教育，解答心路學員日常生活中經常遇到的法律問題，這次編排竊盜、恐嚇取財、亂打119或110（謊報案件）等3齣淺白易懂短劇。

心路基金會表示，智能障礙者也有人際交流需求，希望能結識無話不談、結伴出遊好友，但往往因患得患失而被予取予求，輕則遭「凹」飲料零食，甚者索取錢財等不合理行徑，若拒絕就遭對方威脅斷絕友誼，只好選擇妥協隱忍。

「這才不是真友情！」為此法服社編排恐嚇取財短劇「破解」，闡述友誼不該建立在金錢或物質上，也提醒學員，即使升溫到情侶關係，也要懂得保護自己例如不拍親密影音，避免一旦好聚不好散，不幸成為脅迫工具。

另兩齣短劇竊盜、亂打119或110（謊報案件），前者讓心路學員明白，不論偷竊或搶劫都是「非告訴乃論」並非受害人不追究、私下和解就沒事；後者教導學員報案電話不可隨便亂打，否則除了濫用社會資源還可能被法辦。