高市文化公車改為市區公車 今正式上路

高雄市交通局今表示，哈瑪星、鳳山、舊城及紅毛港等4線文化公車3月2日起優化為常態營運的市區公車，班次更多、票價更優惠。同時也因應未來潮流，會以數位導覽方式持續提供文化體驗服務。

高雄市交通局和文化局今上午舉行上路宣告儀式，宣告哈瑪星線整併由99公車服務、鳳山線整併由橘8公車服務、舊城線原線調整為紅59公車、紅毛港線原線調整為紅13公車。

交通局長鄭永祥說，為提升公車營運效率，並調整重疊路線，文化公車與市區公車整合後，服務再升級，除了原本文化公車行經景點均有停靠外，服務水準由每周132車次提升至296車次提高2倍，票價由50元一日暢遊降為24元市區公車吃到飽。

文化局長林思伶說，過去的文化公車，哈瑪星線為周二至周日營運，但鳳山線、紅毛港線、左營舊城線僅為假日行駛、平日不營運，行駛路線又多與市區公車重疊，致搭乘率不佳。經評估後，整合重疊路線，將文化公車轉型為常態市區公車行駛，不分平日或假日，天天行駛、班次更多、路線涵蓋範圍更廣，景點選擇也變多。

此外，為持續提供文化導覽服務並回應未來潮流，將把人工導覽升級為數位導覽，民眾只要一掃QR-Code就能觀賞區域景點影音導覽，而且還可以重複聆聽。

另乘客上車後，文化景點到站前有語音提醒，路線圖也加註文化景點站名，及提供景點官網資訊連結。交通局強調，文化公車轉型優化，服務升級，票價更優惠、搭乘更便利，希望市民多利用。