憂心鐵路地下化園道工程樹被砍 護樹團體發起連署

護樹團體發現，高雄市鐵路地下化園道開闢工程左營計畫崇德路至中華路一路區段，有150棵20幾年大樹被貼標示，疑似要移植、砍除，因此發起連署護樹。對此，高雄市水利局表示，目前左營區翠華路植栽計畫仍在審查中，會廣邀地方民眾、關懷樹木團體、專家學者、景觀公會召開說明會，傾聽各界建議後，再進行園道植栽工程。

護樹團體指，「高雄市鐵路地下化原道開闢工程-左營計畫」崇德路(蓮潭會館旁)至中華路一路區段，鐵路旁既有的帶狀公園、行道樹，改建後公園維持公園使用，卻被發現要無端把150棵20幾年大樹移植、砍除。

護樹團體說，大樹能遮陽降溫、淨化空氣汙染、提升居住品質和房價，錯誤規劃毀掉公園上百棵大樹，影響生態和市民居住品質，也摧毀鳥類、昆蟲的家。發起連署2天已有200多人響應，希望保住這些老樹。