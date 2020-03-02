把環保淨灘變日常生活 墾丁這群人不是說說而己
在屏東恆春開旅店的「南漂」青年許聿楷，去年初透過「海漂電台」臉書發起「環半島淨灘」，規畫恆春半島11處沙灘，每周假日淨灘一處，由各地商家輪流承辦，同時分類統計並融入海廢創作展示，把單調的淨灘變成歡樂的環保派對，也讓淨灘成為生活一部分；今天度春季淨灘昨天在車城鄉後灣沙灘起跑，本周六在萬里桐，更希望透過海邊撿到的大批菸蒂，促官方嚴格執行沙灘禁菸。
「垃圾生成速度遠超過被撿的，目的是藉此讓淨灘變成日常！」許聿楷說， 要頂著大太陽、執行繁瑣的分類整理、要放下周六人潮最旺的生意、要在被垃圾淹沒的疲乏中維持熱情初心，去年一路走來，有笑有淚，更有滿滿收獲和滿心感動，去年有超過千人次的參與，以實際行動為恆春半島的環境寫下新篇章，今年再度發起春季淨灘，欣見好夥伴又回來了。
他說，環境保護運動從來不該是小眾的事，打破同溫層，才能建立全民共識，有了共識恆春半島就會逐步前進，從家庭教育到社會風氣不容易，但聚沙成塔；無論活動辦的如何，是誰發起的並不重要，大家只是盡自己所能，做一些對地球好的事情，淨灘不只是每年的一個環保節日活動，而是常態性。
他說，去年沿著後灣、萬里桐、白砂灣、後壁湖、南灣、風吹砂、滿州沙灘一直到佳樂水漁村公園共11個沙灘，每次淨灘後都做分類統計，供管理單位參考，也發現遊憩沙灘的菸蒂數量驚人，由於菸蒂分解速度慢，有害物質會對海洋生態造成汙染，今年度會持續統計，將數據提供墾管處，籲請官方落實禁菸令。
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