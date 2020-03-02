下風處擴散條件差累積污染 高屏空品估午後轉佳
高雄市環保局今天表示，昨晚北風推進西半部，導致污染物往南移動，加上大氣擴散條件被抑制，易造成「高雄、北屏東」空氣惡化，估中午過後，空氣品質才將逐漸回穩改善。
高市環保局今天上午8時發布空氣品質訊息表示，昨天晚上9時北風剛抵達台灣，導致污染物往南移動，今天上午8時，因北風已涵蓋台灣，西半部污染皆已往「下風處」堆積，由於沒有境外污染，可看出中北部空氣非常好。
高市環保局說明，因屬涼冷空氣、空氣塊較重、對流機制少的北風抵達前，往往是氣溫回暖、境內污染大量堆積的狀況，因此北風幾乎每次剛增強、抵達時，都會把相當多的污染物往南推，並使大氣擴散條件被抑制，進而容易造成「高雄、北屏東」空氣惡化。
由於污染明顯堆積，中午前，平地市區空氣皆是「橘色-稍差」等級，局部區域空品即時數值也很接近「紅色-不良」。
高市環保局提醒，民眾出門要記得戴口罩，中午過後，因北風持續往南推送，將一部分污染物帶出海，加上海風吹入，空氣品質將逐漸回穩改善。
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