快訊

自主管理男失聯多日竟猝死街頭 衛生局這麼說

首爾市長要求檢方 起訴新天地教會會長涉嫌謀殺

陸船干擾掃蕩金門 海巡強勢驅離清除布網

中央社 / 金門縣1日電

海洋委員會海巡署金馬澎分署表示，第9海岸巡防隊巡防艇會同水試所護漁船艇今天在烈嶼鄉檳榔嶼熱區海域驅離陸漁船時遭到干擾，對空鳴槍成功嚇阻陸船，總計清除漁網78件、蟹籠134個。

金門海巡隊發布新聞稿表示，金馬澎分署第12（金門）巡防區昨晚獲報，烈嶼鄉鳳嘴海域有陸船越界，立即通報金門海巡隊PP3556艇前往處理。因巡防艇受限淺潮暗礁，無法迫近陸船，以警報蜂鳴器強化廣播驅離。

金門海巡隊副隊長駱天雄表示，由於金門漁民對處置結果不甚滿意，海巡隊隨即調整勤務部署，今天清晨再動員3552、CP1020及岸巡隊CP1018艇，並會同金門縣政府水試所「金門號」共4艘護漁船艇，組成聯合掃蕩船隊前往烈嶼鄉西海域，強勢驅離陸船並清除非法布網。

駱天雄表示，現場10餘艘中國快艇見家當被護漁船隊沒收，企圖強闖收網、干擾護漁小組清網作業，3552艇立即以霰彈槍對空擊發橡膠彈嚇阻，迫使船團向外航離，成功嚇阻陸船。護漁船隊清網工作持續到下午結束，共清除漁網78件、蟹籠134個。

海巡隊表示，防止冠狀病毒疾病入侵是長期抗戰，為捍衛漁民作業安全，嚴防防疫漏洞，金門巡防區對於中國漁船作業熱區，已強化岸際雷達及紅外線熱影像系統監偵守望，提高巡防艇巡邏密度，並對吃水淺地帶加強多功能巡緝艇勤務布署，絕不讓防疫從海上、岸際產生破口。

金門 海巡署 護漁

延伸閱讀

膠筏進港不慎翻覆 海巡官兵即時救援

影／海巡粉專要讓強國漁民嚇到吃手 網友：打擊違法不分國別

海巡艦隊有衝鋒槍需求 專等205廠研發待購

影／新冠肺炎疫情緊張！海上私菸忙走私 海巡外海攔獲7萬包

相關新聞

聯結車司機返鄉開小黃 服務部落長輩超開心

高雄市推動公車式小黃，用小黃取代載客量少的公車班次及深入偏鄉、山區服務，目前已有48條路線、擴及30個行政區，本月將再新...

影／遭重油汙染曹公新圳清除逾9成 惹禍製藥廠擔完全責任

高雄鳥松一家製藥廠洩漏重油一案，環保局在第一時間整合各方資源，立即查獲汙染來源，並進行相關應變措施，到今天傍晚5點，總共...

影／跟拍韓國瑜一整天！網紅直呼：受不了

YouTube網紅日前化身小跟班，跟著高雄市長韓國瑜跑行程，一早7點55分就出門，貼身記錄一整天行程，連網紅也忍不住喊累...

打造無塑小島癡人說夢？小琉球住民用創意減塑圓夢

近年來人氣竄升的屏東小琉球，隨著每年數百萬人遊客帶來的垃圾量，為小島帶來沉重壓力，一群關注海廢議題的島上住民，正透過腦力...

離島居民若發燒 澎湖縣府：救護船或直升機載送到馬公

澎湖離島多達19座，縣府表示，萬一居民有發燒，為確保安全，如發現居民發燒，會視情況，可以留在原離島的衛生所或衛生室，如需...

若有發燒咳嗽者試圖搭船 連江：必要時出動直升機送醫

連鎖便當店正忠排骨飯遭爆料拒送便當到台中榮總，被質疑歧視；而離島交通船在面對有狀況出現的民眾，連江縣長劉增應表示，會依照...

高雄鳥松曹公新圳上游油汙染 環保局緊盯廠商善後

高雄市環保局今天上午全程緊盯昨天鳥松一家制藥廠洩漏重油導致河道汙染，到中午為止，曹公新圳夢松橋至仁勇橋河段已無油汙，預計...

228連假 高市觀光景點人數回溫

228連假最後一天，高雄市車流量大致順暢，高雄市觀光局表示，今年228連假天氣舒適晴朗，市區各景點連假前2天人數，與剛爆...

小琉球客船發燒可拒載 居民到本島就醫怎麼辦

因應中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，屏東縣政府要求縣內運輸業者全面提升防疫措施，除請客運業者每天進行車輛、場站消毒及...

岡山魚市場今起低調啟用 停車方便不再擾鄰

高雄岡山魚市場舊址運作長達半世紀，昨天功成身退，今起搬新家繼續服務。受新冠肺炎影響，魚市場開幕沒有盛大活動，工作人員低調...

百貨量販內用禁免洗餐具 屏東縣4家今天起上路

環保署「免洗餐具限制使用對象及實施方式」去年8月修正後，規範對象從原先的政府部門與學校，擴大到百貨公司、購物中心與量販店...

高雄鳥松藥廠洩重油汙染曹公新圳上游 環保人員批惡質

高雄市鳥松曹公新圳上游從昨天下午4點起，就陸續接到民眾檢舉，指陳情鳥松曹公新圳上游飄出濃濃油味，且水面出現大量油污。高雄...

熱門新聞

疑似感染諾羅病毒！柯文哲身體不適 取消行程

陳時中脫口「林口」 竟有民眾建議公車別經過

影／跟拍韓國瑜一整天！網紅直呼：受不了

遭歧視？護理師租屋訂便當遭拒 心酸誰人知？

南投櫻花、彰化風鈴木開花了

有預警？梧棲大庄浩天宮媽祖早已指示今年遶境延後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。