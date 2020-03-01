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聯結車司機返鄉開小黃 服務部落長輩超開心

聯合報 / 記者蔡孟妤徐白櫻／高雄即時報導
高市那瑪夏族人林志勇本身是八八災民，擔任小黃司機後服務部落長輩，也有穩定收入返回部落生活。圖／林志勇提供
高市那瑪夏族人林志勇本身是八八災民，擔任小黃司機後服務部落長輩，也有穩定收入返回部落生活。圖／林志勇提供

高雄市推動公車式小黃，用小黃取代載客量少的公車班次及深入偏鄉、山區服務，目前已有48條路線、擴及30個行政區，本月將再新增六龜區路線，完成山城九區最後一塊拼圖。市府也輔導原鄉族人加入車隊，「自己部落的長輩、自己服務」。

高雄市用計程車取代搭乘人數少的公車班次，減少公車營運成本，除市區部分離峰時段、人少的公車班次改由小黃營運外，偏鄉過去因公車載客率低，難以經營，山區更是受限地形，缺乏公車服務，均改由公車小黃接手，補足公共運輸服務。

考量距離遙遠，市區司機上山不符合成本，交通局輔導有意願的當地族人，考取計程車營業登記證及購置車輛，並加入車隊後成為公車小黃。交通局指出，目前那瑪夏、桃源區已有約10名當地原住民成為公車小黃司機，茂林區的公車小黃，也有杉林區的居民擔任司機。

小黃司機林志勇是那瑪夏南沙魯族人，住家在八八風災時慘遭土石流沖毀，災後遷居杉林大愛後轉行當聯結車司機，不過內心還是嚮往山上生活，在市府輔導下，去年11月起改握小黃方向盤，終於有機會回部落定居。

擔任小黃司機之後，林志勇天天跟部落長輩相處，常有機會開口練習族語，這份工作讓他覺得很有意義。他說，起初長輩都不相信可以搭這麼便宜的計程車，有些人觀望很久才敢搭，除了服務部落長輩，補習晚回家的小孩也有車搭，部落父母不用再奔波40幾公里到甲仙市區接小孩。

公車 計程車 那瑪夏 八八風災

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