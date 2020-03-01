大膽島重新開放 33名旅客登島沒在怕

今年大膽島觀光今天起登場，受到新冠肺炎疫情影響，只有33名遊客，在報到時和上島後接受2次體溫量測，全力配合防疫。雖然增加檢疫程序，但天氣宜人，旅客還是玩得很盡興。

大膽島2019年正式開放觀光登島，登島人數約1萬7000多人。受限冬季海浪過大，影響船隻安全，休島3個月後，今年大膽島觀光今天啟動。

金門縣政府為了讓更多民眾體驗神秘的大膽島，每天登島人數從去年的150人增加到300人；不過由於疫情持續蔓延，首日只有33人登島。每位遊客在九宮碼頭報到時，先量測體溫並以酒精消毒，到了島上再量一次。

解說員陳志發說，今年增加檢疫過程，遊客都相當配合；而今天天氣宜人，沒有大太陽酷曬、也沒有強風，十分適合遊島。不過，配合防疫，生明廳、大膽播音站2個室內景點未開放，遊客只是外聆聽解說。其他遊程和以往一樣。

33名遊客中多數是金門鄉親，有2個家庭扶老攜幼同遊，連娃娃車都上島了，大家遊興不減。其中最特別的是一名幼教老師帶著島上舊照片，要幫高齡90的父親尋找昔日服役的老據點。她在「以軍為家」紀念碑等景點拍照，要帶回家給老爸看。她說，很高興幫爸爸完成心願。

縣府觀光處表示，去年開放登島以來，登島人數約1萬7000多人，遊客整體滿意度達9成。受限冬季海浪過大，影響船隻安全，去年12月1日起休島。今年大膽島觀光今天啟動。上島採預約申請制，除了中國大陸及港澳人士無法申請外，中華民國及外籍人士都可申請登島。