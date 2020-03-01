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影／跟拍韓國瑜一整天！網紅直呼：受不了

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
YouTube頻道節目「謝謝琳來了」製作人仕鵬主持的「J SHOW」，跟著高雄市長韓國瑜（右）一整天的行程喊累。圖／取自YouTube
YouTube頻道節目「謝謝琳來了」製作人仕鵬主持的「J SHOW」，跟著高雄市長韓國瑜（右）一整天的行程喊累。圖／取自YouTube

YouTube網紅日前化身小跟班，跟著高雄市長韓國瑜跑行程，一早7點55分就出門，貼身記錄一整天行程，連網紅也忍不住喊累，證明韓國瑜全力拚市政。韓國瑜說，他身為市長，價值觀很清楚，就是能為市民做多少算多少。

YouTube頻道節目「謝謝琳來了」製作人仕鵬主持的「J SHOW」，昨播出2月17日跟著韓國瑜一整天的行程，從一早到分局勉勵員警，再到市府主持會議、跑廟宇參拜等行程，讓仕鵬也大呼疲勞。

韓國瑜到晚上6點多還沒吃飯，仕鵬送上一碗泡麵當禮物，韓國瑜笑說，這剛好是他最愛吃的炸醬麵泡麵。韓國瑜說，他每天早上約7點50分左右出發，常常工作到晚上8、9點才離開，因為白天跑完行程，還要趕回辦公室批很多公文。

韓國瑜也受訪吐露心聲說，身為市長，他的目標、價值觀非常清楚，就是做多少算多少，他的團隊、有些局長都血壓高、壓力大，有時甚是會心灰意冷，覺得路平、清水溝及教育做這麼多，會不會得不到應有的肯定，有時心情會感到沮喪，他當市長要鼓勵局處長，做多少算多少，以後離開了，想做也沒機會。

韓國瑜 網紅

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