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影／遭重油汙染曹公新圳清除逾9成 惹禍製藥廠擔完全責任
高雄鳥松一家製藥廠洩漏重油一案，環保局在第一時間整合各方資源，立即查獲汙染來源，並進行相關應變措施，到今天傍晚5點，總共吸除油水約6噸，整體油汙染清除達95%，僅剩廠外排水溝至橋點涵洞間約500公尺殘留些許油花，預計明後天可清除完成。
高雄市環保局指出，這次除透過吸油棉及吸油棉索外吸附重油，環保署水保處應變小組提供吸油土吸附水面油汙，油汙清除功效頗佳。但環保單位只是協助，禍首要擔起全部清除責任，製藥廠坦承疏失，投入清除善後工作。
吸油土是來自歐洲之泥炭土，只吸油不吸水，強力吸油特性可防止油汙釋出避免二次汙染，吸收達飽和後的吸油土還可做為燃料使用，為一種可有效清除油汙的環保材料。
高雄市環保局說，環保署水保處這次提供高雄市油汙染應變有效且迅速的協助，才能有效控制油汙。針對殘餘油花，廠商將透過沙包及吸油土進行防堵，逐漸吸收殘餘油花，預計明後天可完成清除。
高雄市環保局長王玨感謝市府水利局、農田水利會等單位及環保署水保處協助，透過各單位專業支援，迅速處理重油汙染事件，肇事廠商也配合河道油汙清除。
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