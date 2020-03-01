快訊

伊朗暴增至978例確診新冠肺炎 死亡累計54例

鑽石公主號最後一批！所有船員都已下船

岡山魚市場搬新家 總經理解惑為何不叫「漁市場」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
岡山魚市場舊貌。圖／市府海洋局提供
岡山魚市場舊貌。圖／市府海洋局提供

高雄岡山魚市場今天搬遷新址，總經理黃俊順帶著公司員工從午夜監督到白天，直至新啟用空間打掃完成才放下緊繃情緒。黃俊順說，舊市場易造成交通壅塞，歷時30年終於建闢完成，這一天已經等很久了，「魚」市場以養殖魚種買賣為主，不同於梓官、興達港等觀光「漁」市場。

高雄縣市合併前，岡山魚市場原屬公營事業，六成股份由岡山鎮公所持有，另有梓官與永安漁會各持有二成股份，合併後高市府變成最大股東，101年改制成為公司。

岡山魚市場公司總經理黃俊順在民國95年接任，服務至今滿22年，他從臨時工晉升至總經理，對於魚市場歷史如數家珍。黃說，市場歷史可追溯至民國2年，起初由擅長魚貨拍賣的商販帶頭起步，後來成立管理委員會，歷經多次改組才變成民營公司，歷史超過百年。

很多人好奇詢問，為何梓官漁市場與岡山魚市場的寫法不同，別人有三點水，為何岡山沒有。黃俊順表示，梓官漁市與前鎮漁市都有漁民出海作業，主要拍賣遠近海漁穫；岡山魚市場以嘉義以南養殖漁業出產的虱目魚、石斑魚、吳郭魚與鱸魚等魚種為主，兩者角色不一樣。

黃俊順說，岡山魚市場新址一波多折，當年原本看中的地點陸續設立肉品與家禽市場，與台糖公司簽約前一刻被人捷足先登，最後還是遷來家禽市場旁邊，距離當年屬意的地點不遠；舊市場空間狹小又不方便停車，今年2月28日恰巧使用滿56年，希望在新址提供更多更好服務。

岡山魚市場從3月1日起廢棄不用。記者徐白櫻／攝影
岡山魚市場從3月1日起廢棄不用。記者徐白櫻／攝影
高雄岡山魚市場今天搬遷新址，不用再擔心噪音或車子影響鄰近住家。記者徐白櫻／攝影
高雄岡山魚市場今天搬遷新址，不用再擔心噪音或車子影響鄰近住家。記者徐白櫻／攝影
岡山魚市場公司總經理黃俊順入行22年，他從基層做起，不斷進修專業知識才扛起今日重擔。記者徐白櫻／攝影
岡山魚市場公司總經理黃俊順入行22年，他從基層做起，不斷進修專業知識才扛起今日重擔。記者徐白櫻／攝影

岡山 漁民 縣市合併

延伸閱讀

岡山魚市場今起低調啟用 停車方便不再擾鄰

印尼女看護一密切接觸者出現不適隔離治療 另追出132名接觸者

90年歲月洗禮 岡山醒村拚再造

因公視「一把青」聲名大噪 岡山醒村將營造飛行未來感

相關新聞

影／遭重油汙染曹公新圳清除逾9成 惹禍製藥廠擔完全責任

高雄鳥松一家製藥廠洩漏重油一案，環保局在第一時間整合各方資源，立即查獲汙染來源，並進行相關應變措施，到今天傍晚5點，總共...

影／跟拍韓國瑜一整天！網紅直呼：受不了

YouTube網紅日前化身小跟班，跟著高雄市長韓國瑜跑行程，一早7點55分就出門，貼身記錄一整天行程，連網紅也忍不住喊累...

打造無塑小島癡人說夢？小琉球住民用創意減塑圓夢

近年來人氣竄升的屏東小琉球，隨著每年數百萬人遊客帶來的垃圾量，為小島帶來沉重壓力，一群關注海廢議題的島上住民，正透過腦力...

離島居民若發燒 澎湖縣府：救護船或直升機載送到馬公

澎湖離島多達19座，縣府表示，萬一居民有發燒，為確保安全，如發現居民發燒，會視情況，可以留在原離島的衛生所或衛生室，如需...

若有發燒咳嗽者試圖搭船 連江：必要時出動直升機送醫

連鎖便當店正忠排骨飯遭爆料拒送便當到台中榮總，被質疑歧視；而離島交通船在面對有狀況出現的民眾，連江縣長劉增應表示，會依照...

高雄鳥松曹公新圳上游油汙染 環保局緊盯廠商善後

高雄市環保局今天上午全程緊盯昨天鳥松一家制藥廠洩漏重油導致河道汙染，到中午為止，曹公新圳夢松橋至仁勇橋河段已無油汙，預計...

228連假 高市觀光景點人數回溫

228連假最後一天，高雄市車流量大致順暢，高雄市觀光局表示，今年228連假天氣舒適晴朗，市區各景點連假前2天人數，與剛爆...

小琉球客船發燒可拒載 居民到本島就醫怎麼辦

因應中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，屏東縣政府要求縣內運輸業者全面提升防疫措施，除請客運業者每天進行車輛、場站消毒及...

岡山魚市場今起低調啟用 停車方便不再擾鄰

高雄岡山魚市場舊址運作長達半世紀，昨天功成身退，今起搬新家繼續服務。受新冠肺炎影響，魚市場開幕沒有盛大活動，工作人員低調...

百貨量販內用禁免洗餐具 屏東縣4家今天起上路

環保署「免洗餐具限制使用對象及實施方式」去年8月修正後，規範對象從原先的政府部門與學校，擴大到百貨公司、購物中心與量販店...

高雄鳥松藥廠洩重油汙染曹公新圳上游 環保人員批惡質

高雄市鳥松曹公新圳上游從昨天下午4點起，就陸續接到民眾檢舉，指陳情鳥松曹公新圳上游飄出濃濃油味，且水面出現大量油污。高雄...

超商、咖啡、速食連鎖店騎樓 屏東今公告全面禁菸

屏東縣室外公共場所二手菸暴露率高於全國，縣衛生局為維護民眾不吸二手菸的健康權益，依菸害防制法規定結合轄內連鎖便利商店（統...

熱門新聞

疑似感染諾羅病毒！柯文哲身體不適 取消行程

遭歧視？護理師租屋訂便當遭拒 心酸誰人知？

跟進北捷拒載發燒客？ 桃捷：機捷依中央規範處理

南投櫻花、彰化風鈴木開花了

屏東35歲女性回越南探親 確診境外移入登革熱已痊癒

有預警？梧棲大庄浩天宮媽祖早已指示今年遶境延後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。