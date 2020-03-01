岡山魚市場搬新家 總經理解惑為何不叫「漁市場」

高雄岡山魚市場今天搬遷新址，總經理黃俊順帶著公司員工從午夜監督到白天，直至新啟用空間打掃完成才放下緊繃情緒。黃俊順說，舊市場易造成交通壅塞，歷時30年終於建闢完成，這一天已經等很久了，「魚」市場以養殖魚種買賣為主，不同於梓官、興達港等觀光「漁」市場。

高雄縣市合併前，岡山魚市場原屬公營事業，六成股份由岡山鎮公所持有，另有梓官與永安漁會各持有二成股份，合併後高市府變成最大股東，101年改制成為公司。

岡山魚市場公司總經理黃俊順在民國95年接任，服務至今滿22年，他從臨時工晉升至總經理，對於魚市場歷史如數家珍。黃說，市場歷史可追溯至民國2年，起初由擅長魚貨拍賣的商販帶頭起步，後來成立管理委員會，歷經多次改組才變成民營公司，歷史超過百年。

很多人好奇詢問，為何梓官漁市場與岡山魚市場的寫法不同，別人有三點水，為何岡山沒有。黃俊順表示，梓官漁市與前鎮漁市都有漁民出海作業，主要拍賣遠近海漁穫；岡山魚市場以嘉義以南養殖漁業出產的虱目魚、石斑魚、吳郭魚與鱸魚等魚種為主，兩者角色不一樣。