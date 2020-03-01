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高市公車小黃 3月將前進六龜

聯合報 / 記者徐白櫻蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市公車式小黃深入偏鄉、山區服務。圖／高雄市交通局提供
高雄市公車式小黃深入偏鄉、山區服務。圖／高雄市交通局提供

高雄市推動公車式小黃，用小黃取代載客量少的公車班次及深入偏鄉、山區服務，目前已有48條路線、擴及30個行政區，預計3月將再新增六龜區路線，完成山城九區最後一塊拼圖。

高雄市用計程車取代搭乘人數少的公車班次，減少公車營運成本，除市區部分離峰時段、人少的公車班次改由小黃營運外，偏鄉過去因公車載客率低，難以經營，山區更是受限地形，缺乏公車服務，均改由公車小黃接手服務。

交通局表示，高雄市公車小黃目前有48條，擴及30個行政區，僅剩下六龜、彌陀、梓官、路竹、阿蓮、大社、仁武、旗津尚未有公車小黃，今年將研究該8區是否需要設置公車小黃，目前六龜區已規畫好路線，預計最快本月就能上路。

交通局說，公車小黃平均每年可較公車節省約30%補助經費，並除了比照原公車定時定班服務外，也能提供預約服務。另市府與區公所及車隊合作，鼓勵當地原住民報名當公車小黃司機，服務自己族人，以免外地司機上工得舟車勞頓。

交通局輔導有意願的當地族人，考取計程車營業登記證及購置車輛，並加入車隊後成為公車小黃。交通局指出，目前那瑪夏、桃源區已有約10名當地原住民成為公車小黃司機；茂林區的公車小黃，也有住在附近杉林區的居民擔任司機。

公車式小黃也讓長輩買東西、看病不求人。搭車長輩開心說，以前看病要子女返家接送，內心過意不去，有了小黃不再需要小孩跟公司告假，真的很方便。

六龜 高雄市

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