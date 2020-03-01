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打造無塑小島癡人說夢？小琉球住民用創意減塑圓夢

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣離島琉球鄉的創意減塑行動不停歇，今年再結合商家推琉行杯租借，進而使琉行杯共享變成行動，讓小琉球朝「低碳不塑之島」目標邁進。圖／讀者提供
屏東縣離島琉球鄉的創意減塑行動不停歇，今年再結合商家推琉行杯租借，進而使琉行杯共享變成行動，讓小琉球朝「低碳不塑之島」目標邁進。圖／讀者提供

近年來人氣竄升的屏東小琉球，隨著每年數百萬人遊客帶來的垃圾量，為小島帶來沉重壓力，一群關注海廢議題的島上住民，正透過腦力激盪扭轉頹勢，從鼓勵參與淨灘發送海灘貨幣開始，到店家祭出優惠鼓勵遊客落實環保的環保手遊，最近又推出環保杯、餐具和輕便雨衣租借，一連串創意減塑行動，遊客莫不被感動；他們說，「低碳不塑之島」目標看似遙遠，方向對了，緩步前進終究會到。

琉球鄉4年前推出國內首創的海灘貨幣，緣於大鵬灣國家風景區管理處辦理愛龜淨灘接力賽，為導入更多在地觀光元素，當地海湧工作室年輕團隊創意發想，郭芙找在地藝術家林佩瑜合作，將廢棄玻璃繪製成可享折扣優惠的海灘貨幣，做淨灘活動獎勵品，同時串起島上近百家民宿、餐飲業者合作參與，不僅凝聚在地環保共識，也讓淨灘、減塑成為小琉球的亮點。

「沒想到一發不可收拾，有時要挑有垃圾的沙灘辦淨灘，還真不好找！」郭芙說，創意減塑的化學效益慢慢在島內發酵，她們和青瓢工作室一群卅歲上下的外地年輕人，結合志同道合友人成立台灣咾咕嶼協會，再推「琉島傳奇」環保手遊，串聯島上友善環境店家，由店家自發性提供獎品，鼓勵遊客響應自備餐具、退回房間備品等環保行動，從源頭開始垃圾減量，接著推「雨衣琉著用」、環保餐具、環保杯租借，希望以集體力量形成風氣，進而成為減塑「領頭牛」。

「打造琉球成為不塑之島，不是遙不可及的夢！」琉球鄉自然人文生態觀光協會理事長陳文玉，去年底帶領團隊推琉行杯共享行動，他說，供免費租借的琉行杯，是夢想起飛的共享行動，感謝民宿與飲料店與便利商店響應，願與在地人一起打造小琉球不塑之島，3家超商全面使用琉行杯，遊客也樂於配合島民攜手降低一次性飲料杯；接著要推「不讓塑膠在島上流浪」計畫，將讓廢塑膠變成可利用的建材，一步步朝無塑之島邁進。

小琉球 淨灘

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