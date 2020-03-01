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若有發燒咳嗽者試圖搭船 連江：必要時出動直升機送醫
連鎖便當店正忠排骨飯遭爆料拒送便當到台中榮總，被質疑歧視；而離島交通船在面對有狀況出現的民眾，連江縣長劉增應表示，會依照防疫作業程序進行，不會有拒載、延遲送醫的問題。
劉增應表示，在馬祖的民眾或遊客，在基隆港或松山機場等均會進行防疫作業，確定沒有發燒等症狀，才能入境到馬祖。
倘若發生疑似出現發燒、咳嗽等症況的民眾，試圖搭乘交通船至其他離島或台灣，第一時間會先行就醫，並做進一步檢測，確定感染者將安排隔離。
劉增應也說，縣府與台北疫情指揮中心也密切聯繫，若有緊急情況或感染民眾急需至台灣接受治療，在台北疫情指揮中心指示下，將安排直升機送往台北醫院。
劉增應強調，發現疑似出現疫情症狀者，第一時間將會安排送醫檢測，必要時也會安排直升機送至台北醫院，決不會讓感染者趴趴走或隨意搭乘公共運輸擴散病情。
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