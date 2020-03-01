快訊

為請婚假提早退伍 兩名役男攜手登記同性婚氣壞家長

高市議員落選人捐口罩遭約談 將續發最後4000片

中央社 / 高雄1日電

盛祥門龍獅戰鼓團前團長張為盛捐出2018年競選高市議員庫存的4萬多片口罩分送鄉親，卻遭調查單位約談，今天將把最後4000片口罩送光，並發表抗疫台語歌曲「中華兒女」MV。

張為盛2月2日在高雄鳳山區免費發放4萬多片選議員庫存的口罩文宣品，隔天卻遭調查單位約談是否有囤積口罩嫌疑，訊後請回後讓他自覺委屈落淚，大呼「做善事還被抓」，他說，自己不畏司法打壓，將繼續送光庫存的最後4000片口罩。

張為盛2018年參選高雄市議員落敗，他選舉時製作大批口罩競選文宣，選後還剩下4萬多片口罩。他說，面對武漢肺炎疫情延燒，好心捐出自己選後剩餘的口罩給市民，之前甚至曾有名富商要花新台幣100萬元買下這批口罩，但被他一口回絕。

張為盛下午在鳳山區發送口罩現場，發表2020抗疫歌曲「中華兒女」MV，他表示，這部公益MV日前在網路首播，頗受歡迎，透過近百人大合唱激勵人心團結抗疫，全程用台語獻唱，本土味十足，希望能像「明天會更好」一樣，引起國人熱烈迴響。

口罩 台語

延伸閱讀

台女超帶3020片口罩赴新加坡 管制以來最大案

陸企人物／暖心戰「疫」 她20天建口罩廠神救援

藍黨團籲：防疫升級 檢討口罩配戴、配給政策

王定宇建議政院：口罩二周領一次 成人5-6片兒童10片

相關新聞

高雄鳥松曹公新圳上游油汙染 環保局緊盯廠商善後

高雄市環保局今天上午全程緊盯昨天鳥松一家制藥廠洩漏重油導致河道汙染，到中午為止，曹公新圳夢松橋至仁勇橋河段已無油汙，預計...

228連假 高市觀光景點人數回溫

228連假最後一天，高雄市車流量大致順暢，高雄市觀光局表示，今年228連假天氣舒適晴朗，市區各景點連假前2天人數，與剛爆...

小琉球客船發燒可拒載 居民到本島就醫怎麼辦

因應中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，屏東縣政府要求縣內運輸業者全面提升防疫措施，除請客運業者每天進行車輛、場站消毒及...

岡山魚市場今起低調啟用 停車方便不再擾鄰

高雄岡山魚市場舊址運作長達半世紀，昨天功成身退，今起搬新家繼續服務。受新冠肺炎影響，魚市場開幕沒有盛大活動，工作人員低調...

百貨量販內用禁免洗餐具 屏東縣4家今天起上路

環保署「免洗餐具限制使用對象及實施方式」去年8月修正後，規範對象從原先的政府部門與學校，擴大到百貨公司、購物中心與量販店...

高雄鳥松藥廠洩重油汙染曹公新圳上游 環保人員批惡質

高雄市鳥松曹公新圳上游從昨天下午4點起，就陸續接到民眾檢舉，指陳情鳥松曹公新圳上游飄出濃濃油味，且水面出現大量油污。高雄...

超商、咖啡、速食連鎖店騎樓 屏東今公告全面禁菸

屏東縣室外公共場所二手菸暴露率高於全國，縣衛生局為維護民眾不吸二手菸的健康權益，依菸害防制法規定結合轄內連鎖便利商店（統...

屏東35歲女性回越南探親 確診境外移入登革熱已痊癒

屏東縣今天出現首例登革熱境外移入確診個案，該案為居住萬丹鄉35歲女性，2月6日至16日回越南西寧探親，2月22日出現發燒...

遭歧視？護理師租屋訂便當遭拒 心酸誰人知？

新冠肺炎疫情增溫，國內昨天新增5例新冠肺炎確定病例，其中3例是北部某醫院護理師遭群聚感染，全台醫護人員冒著風險辛苦防疫，...

齊心防疫也可貸款 高銀相挺最高可貸新台幣100萬元

因應新冠肺炎疫情困境，高雄銀行宣布，將配合高雄市政府防疫政策，推出「齊心防疫高銀最相挺方案」貸款。最高可貸到100萬元。

悶壞了 旅遊復康巴士超搶手

復康巴士不局限於就醫、復健，屏東縣政府前年推出專為身障人士提供旅遊服務的2輛復康巴士，去年使用率大幅提高119%；在新冠肺炎疫情發燒之際，大家都想外出透透氣，全年無休的旅遊復康巴士，成為身障者最貼心且搶手的交通旅遊工具，228連假預訂一空；屏東縣府社會處說，未來將透過社會資源增加車數。

等嘸客人… 餐飲外送抗疫

新冠肺炎情勢未減，許多民眾減少出門，餐飲業者受到衝擊，上門光顧的客人愈來愈少，外送服務逐漸加溫，不僅外送平台人員接單量倍增，平台也與餐廳合作開拓宅經濟商機。高雄市苓雅區一家專賣滷肉飯業者說，幸好搭配外送平台，否則，他早就關門大吉。

熱門新聞

北捷增設紅外線熱像儀 旅客37.5度將拒載

遭歧視？護理師租屋訂便當遭拒 心酸誰人知？

3月2日起進部立基隆醫院 得刷健保卡填風險評估表

跟進北捷拒載發燒客？ 桃捷：機捷依中央規範處理

國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐 今擲筊決定如期舉行

另類疫情！雲林蒜頭將開始採收 警方如臨大敵防竊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。