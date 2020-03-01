高市議員落選人捐口罩遭約談 將續發最後4000片

盛祥門龍獅戰鼓團前團長張為盛捐出2018年競選高市議員庫存的4萬多片口罩分送鄉親，卻遭調查單位約談，今天將把最後4000片口罩送光，並發表抗疫台語歌曲「中華兒女」MV。

張為盛2月2日在高雄鳳山區免費發放4萬多片選議員庫存的口罩文宣品，隔天卻遭調查單位約談是否有囤積口罩嫌疑，訊後請回後讓他自覺委屈落淚，大呼「做善事還被抓」，他說，自己不畏司法打壓，將繼續送光庫存的最後4000片口罩。

張為盛2018年參選高雄市議員落敗，他選舉時製作大批口罩競選文宣，選後還剩下4萬多片口罩。他說，面對武漢肺炎疫情延燒，好心捐出自己選後剩餘的口罩給市民，之前甚至曾有名富商要花新台幣100萬元買下這批口罩，但被他一口回絕。

張為盛下午在鳳山區發送口罩現場，發表2020抗疫歌曲「中華兒女」MV，他表示，這部公益MV日前在網路首播，頗受歡迎，透過近百人大合唱激勵人心團結抗疫，全程用台語獻唱，本土味十足，希望能像「明天會更好」一樣，引起國人熱烈迴響。