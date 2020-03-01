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製藥廠重油洩漏污染曹公新圳 估傍晚前全段清除

中央社 / 高雄1日電

台灣汎生製藥廠公司昨天被查獲洩漏重油污染鳥松曹公新圳上游，經高市環保局布設吸油棉索防止油污擴散，並緊盯業者清除，今天上午已清除大部分河段，全段預計傍晚前完成清除。

環保局昨天下午獲報，曹公新圳上游出現大量油污並飄散濃濃油味，經溯源稽查，查獲重油來自汎生製藥廠，環保局到油污排放處採集油泥送驗，將依水污染防治法裁罰，最高可處新台幣600萬元罰鍰。

環保局表示，昨天的漂流油污從鳥松區綿延到仁武區，環保局第一時間除用吸油棉索阻擋油污擴散，也要求業者連夜清除。

環保局指出，業者昨天上午因廠內進行重油貯槽吊掛作業，不慎造成貯油槽破裂，導致槽內10噸重油及油泥洩漏，經廠內雨水溝流進曹公圳，造成油污染綿延6公里；事發後廠方未進行緊急措施防堵油污擴散，也未通報，違反水污染防治法。

環保局表示，因應汎生公司洩漏重油污染，農田水利會已緊急關閉引水閘門，不致影響農田用水安全，待環保局督促業者將油污清除完畢後，才再度開啟閘門。

環保局一早派員巡查位於曹公新圳下游的夢松橋至仁勇橋河段，發現水面已無油污，但洩漏處的大同圳橋附近河段，仍持續清除油污。

環保局指出，由於業者以吸油材阻隔廠區排溝內油污，因此也商借吸油棉索、吸油棉球等耗材，協助業者防堵污染擴散，並督促業者下午5時前將現場油污清除完畢，恢復河道及排溝清淨。

農田水利會

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