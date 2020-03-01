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停止倒數計時 美濃龍肚國小329不辦百年校慶

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
從去年開始，許多「龍肚之友」自拍影片上傳校慶祝賀詞，受疫情影響，祝賀影片無法繼續倒數下去。記者徐白櫻／翻攝
從去年開始，許多「龍肚之友」自拍影片上傳校慶祝賀詞，受疫情影響，祝賀影片無法繼續倒數下去。記者徐白櫻／翻攝

高雄美濃龍肚國小今年創校滿百年，歷經一年籌備，預定3月29日舉辦校慶活動，但受新冠肺炎影響，最後一哩路的「校友之夜」和「校慶團圓餐會慶祝活動」決議延期，校友拍影片倒數迎接校慶的活動無法再延續下去。校方表示，校慶籌備會決議以防疫為優先，待疫情穩定再擇日辦理。

新冠肺炎不僅衝擊全台廟會活動，不少學校百年校慶也因此延期。為迎接百年校慶，龍肚國小師生從去年3月展開系列活動，共籌辦稻浪音樂會、校友回娘家講座、茶頂山劇場、台日見學交流、元宵提燈籠遶庄祈福等豐富活動。

龍肚國小校慶籌備活動長達一年之久，除月月都有不同主題外，龍肚國小更邀請歷屆校友、學生家長、退休教師、員工等人拍攝祝賀影片，影片內容從距離校慶300多天累積至今，目前停留在倒數第35天，因舉辦日期不確定，無法往前移動。

校方表示，龍肚百年校慶活動已經準備就緒，但全台壟罩在不安情境下，市府教育局也希望停辦大型活動，面對如此不安與健康安全考量，校慶籌備會成員決定防疫優先，日後再擇期舉辦校慶活動。

受肺炎疫情影響，龍肚國小百年校慶活動宣布暫停。記者徐白櫻／翻攝
受肺炎疫情影響，龍肚國小百年校慶活動宣布暫停。記者徐白櫻／翻攝

新冠肺炎 疫情 劇場

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