停止倒數計時 美濃龍肚國小329不辦百年校慶

高雄美濃龍肚國小今年創校滿百年，歷經一年籌備，預定3月29日舉辦校慶活動，但受新冠肺炎影響，最後一哩路的「校友之夜」和「校慶團圓餐會慶祝活動」決議延期，校友拍影片倒數迎接校慶的活動無法再延續下去。校方表示，校慶籌備會決議以防疫為優先，待疫情穩定再擇日辦理。

新冠肺炎不僅衝擊全台廟會活動，不少學校百年校慶也因此延期。為迎接百年校慶，龍肚國小師生從去年3月展開系列活動，共籌辦稻浪音樂會、校友回娘家講座、茶頂山劇場、台日見學交流、元宵提燈籠遶庄祈福等豐富活動。

龍肚國小校慶籌備活動長達一年之久，除月月都有不同主題外，龍肚國小更邀請歷屆校友、學生家長、退休教師、員工等人拍攝祝賀影片，影片內容從距離校慶300多天累積至今，目前停留在倒數第35天，因舉辦日期不確定，無法往前移動。