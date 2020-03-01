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228連假 高市觀光景點人數回溫
228連假最後一天，高雄市車流量大致順暢，高雄市觀光局表示，今年228連假天氣舒適晴朗，市區各景點連假前2天人數，與剛爆發新冠肺炎的2月初相比較，觀光人數有明顯回溫。
高雄市交通局表示，高雄市228連假交通還算順暢，沒有出現壅塞情形，行車速率比預期好，原預計時速約30多公里，實際約有40公里。昨天和前天人、車最多，今天最後一天人、車較為減少。
交通局指出，這次連假，哈瑪星、西子灣、旗津是人、車較多的地點，停車場經常早早滿位。佛光山、義大、旗美地區人、車也多，昨天下午3、4點左右有湧現車潮。
高雄市觀光局表示，今年228連假天氣舒適晴朗，市區內各景點連假前2天人數，與剛爆發新冠肺炎的2月初相比較，觀光人數有明顯回溫，以動物園為例成長約1倍。
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