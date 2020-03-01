小琉球客船發燒可拒載 居民到本島就醫怎麼辦

因應中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，屏東縣政府要求縣內運輸業者全面提升防疫措施，除請客運業者每天進行車輛、場站消毒及加強宣導配戴口罩外，昨天起要求客運和往返東港、小琉球交通船運輸業者實施乘客量測體溫，超過37.5度即拒載；琉球居民若有發燒或慢性病要搭交通船到本島就醫，將協調衛生局由救護船載送，短期內先載口罩在戶外空曠的甲板區安置。

縣府交通旅遊處表示，為提供民眾安全的大眾運輸搭乘環境，自農曆春節連假前夕，已聯合中央單位督導公路客運、小黃公車、計程車、PBike等業者全面展開防疫工作，要求市區公車駕駛員、站務員於出勤時配戴口罩，並於出車前、返站後確實量測體溫及勤洗手；1月30日再督促業者依照衛福部公告，增加車內清潔頻率，以確保駕駛員及乘客健康。

為配合中央流行疫情指揮中心一級開設，除要求陸海運業者全面實施量測體溫外，先行從民間借調額溫槍供運輸業者使用，並與中央單位、衛生單位全力協助業者購買提升防疫措施所需設備，解決東琉線營運業者反映買不到體溫量測設備的問題，為避免不必要的接觸，也將屏東轉運站水龍頭全面更換為感應式水龍頭，並加強宣導乘客乘車時配戴口罩，保護自己也保護別人。

琉球居民反映，若生病發燒或慢性病想搭交通船到本島就醫怎麼辦；縣府表示，將協調衛生局由救護船載送，目前暫時會請業者讓有發燒或慢性病的居民載口罩上船，在空曠的甲板區安置。