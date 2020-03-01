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岡山魚市場今起低調啟用 停車方便不再擾鄰

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
岡山魚市場新址位於嘉新東路1巷內，空間寬敞、停車方便。記者徐白櫻／攝影
岡山魚市場新址位於嘉新東路1巷內，空間寬敞、停車方便。記者徐白櫻／攝影

高雄岡山魚市場舊址運作長達半世紀，昨天功成身退，今起搬新家繼續服務。受新冠肺炎影響，魚市場開幕沒有盛大活動，工作人員低調搬遷至全新市場進行養殖、沿近海現撈魚貨與進口魚貨拍賣作業，運作第一天十分順利，攤商停車方便，不再擔心噪音與停車問題帶給鄰近居民困擾。

高雄市政府是岡山魚市場公司最大股東，為解決舊址建物老舊、空間不足、交通紊亂、製造噪音等諸多問題，市府編列預算，另爭取農委會漁業署補助工程及冷藏、製冰設備等經費8千6百萬元，2017年選定岡山肉品市場、梓農家禽市場旁空地興建新市場，面積近2公頃，總經費2.82億元。

舊魚市場昨天結束最後一天作業，凌晨1點起在新址展開拍賣與銷售作業。岡山魚市場公司總經理黃俊順表示，岡山魚市場是嘉義以南最大的消費地魚市場，營業項目以南台灣養殖漁業的漁獲為主，搬新家的第一天作業順利，希望未來往複合式魚市場方向經營，繼續服務廣大魚販與消費者。

市府海洋局指出，新址比舊市場大上十餘倍，空間分為魚貨拍賣場、活魚議價區和活魚處理區等區域，為保持魚貨鮮度，新市場添置冷藏庫、冷凍庫、製冰機與衛生檢驗等相關設備。

海洋局表示，魚市場年交易量預估可達1萬3千公噸，年交易值約14億元，新址毗鄰岡山肉品市場、家禽市場，三批發市場形成群聚效應，將是南台灣最重要的禽畜漁產批發中心。

岡山魚市場內部的遠近海魚貨拍賣區，凌晨時分人潮熙來攘往。圖／市府海洋局提供
岡山魚市場內部的遠近海魚貨拍賣區，凌晨時分人潮熙來攘往。圖／市府海洋局提供
岡山魚市場的舊址位於嘉新陸橋下方，建物是危險建築，而且常帶來交通壅塞問題。圖／市府海洋局提供
岡山魚市場的舊址位於嘉新陸橋下方，建物是危險建築，而且常帶來交通壅塞問題。圖／市府海洋局提供
岡山魚市場的活魚議價區。圖／市府海洋局提供
岡山魚市場的活魚議價區。圖／市府海洋局提供

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