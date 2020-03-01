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百貨量販內用禁免洗餐具 屏東縣4家今天起上路

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
百貨量販內用禁免洗餐具，屏東縣內1家百貨公司、1家購物中心及2家量販店今天起同步實施。圖／屏東縣政府
百貨量販內用禁免洗餐具，屏東縣內1家百貨公司、1家購物中心及2家量販店今天起同步實施。圖／屏東縣政府

環保署「免洗餐具限制使用對象及實施方式」去年8月修正後，規範對象從原先的政府部門與學校，擴大到百貨公司、購物中心與量販店，各縣市實施時間不一；屏東縣政府於去年底邀集縣內1家百貨公司、1家購物中心及2家量販店等共4家業者召開說明會，研討實施期程後，提報環保署核定於今天起實施。

縣環保局說，環保署考量營業規模、經營型態及所在區域等實務情形，授權給各縣市政府訂定管制實施日期，因此出現全國不同步的狀況，有部分縣市已在元旦實施，屏東縣內只有4家，縣府召開說明會後訂在3月1日實施；今起將不期稽查，若查獲使用一次性免洗餐具情形時，將依違反廢棄物清理法第21條，同時依第51條第3項規定，最重可處新臺幣6000元罰鍰。

環保局說，事前已籲請百貨公司、購物中心及量販店業響應配合環保政策，作企業模範的領頭羊，主動積極督促其內餐飲店，不得再提供各類免洗餐具來增加垃圾量造成環境負荷，進而讓消費民眾瞭解全民配合，達到垃圾源頭減量，環境永續環保之目的，經觀察均有配合不提供各類材質免洗餐具。

屏東縣政府 餐具 量販店

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