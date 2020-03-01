高捷大東站 展出「打狗的15個故事」

高雄舊名為打狗，今年是打狗更名為「高雄」的100周年，高捷公司與高雄市觀光局為慶祝「高雄100」系列活動，在捷運O13大東站內，用15個燈箱裝置，來展現15個發生在高雄的重要事件場景與許多已為人淡忘的故事。

高捷公司表示，大東站鄰近大東文化藝術中心，該區域有鼎盛藝術風氣，高捷公司也新增添捷運站內靜態公共展覽空間，將原2020高雄燈會藝術節首創藝術家創作藝術燈飾「打狗的15個故事」作品移至捷運O13大東站內。

該作品設計者為平面設計協會榮譽理事長、樺致形象設計公司總監楊佳璋，以自己在高雄的成長經驗，從長輩口述或是親身經歷的過程，用15個燈箱裝置來展現15個在地的生活故事，例如高雄造船史蹟、劉銘傳在高雄、打狗英國領事館、打狗地名的由來、傳承百年的高雄乞龜文化等。

高捷公司表示，希望藉打狗的歷史將高雄文化的多樣性介紹給民眾，將高雄各方面的發展，透過縮小的燈箱讓民眾更了解城市及值得懷念的歷史，盼每個民眾沉浸藝術之際，也能關注城市不同議題，重新認識高雄這座美麗城市。

「打狗的15個故事」藝術燈飾作品展示於大東站穿堂層，民眾搭乘捷運時可前往觀賞。