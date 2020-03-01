高雄鳥松藥廠洩重油汙染曹公新圳上游 環保人員批惡質

高雄市鳥松曹公新圳上游從昨天下午4點起，就陸續接到民眾檢舉，指陳情鳥松曹公新圳上游飄出濃濃油味，且水面出現大量油污。高雄環保局前往稽查發現河道水色有大片油污，稽查人員往上游溯源2公里，查獲重油來自鳥松區大同路一家大型製藥廠，已在工廠油污排放處採集油泥一組送驗，將等檢測報告結果依水污染防治法第28條規定裁處，最高可罰600萬元罰鍰，高雄市環保局今早立即再到場現場查看，同時促廠方盡快吸水面上的油汙。

高雄市環保局今早已在排放口處舖設吸油棉紙，科長林燦銘說，工廠已坦承是吊掛油桶時，不小心斷裂、破損，導致10噸的油桶內至少有1到2噸以上的汙油流入河道。

高雄市環保局說，業者昨天上午9點因廠內進行重油貯槽吊掛作業時，不慎造成貯油槽破裂，導致10噸貯油槽內重油及油泥洩漏。環保局在下午4點連續接獲民眾陳情入案，立即派員追查污染源。5點查獲污染源，重油及油泥經廠內雨水溝流入曹公圳，造成油污染綿延達6公里，昨晚緊急用攔油索，防止油汙繼續往下流，今天早上廠方立即派作業車吸河面上的油汙。

環保局認為工廠在發生事故時，沒有立即防堵油污染擴散，也沒有向環保局通報，已違反水污染防治法規定，且該廠下游就是為農田水利會灌溉渠道，萬一油污流入農田，將導致大片農田遭受油品污染，影響更大。環保稽查人員看到從昨天到今天，河面仍有不少浮油，直說工廠「有夠惡質！」

環保局目前已在污染處出口、大同圳橋、夢松橋及下游仁勇橋布設吸油棉索，避免油污染持續擴散殃及下游農田及灌溉渠道，防止重油及油泥經曹公新圳流入後勁溪，並在清除完畢後向環保局報備。