超商、咖啡、速食連鎖店騎樓 屏東今公告全面禁菸

屏東縣室外公共場所二手菸暴露率高於全國，縣衛生局為維護民眾不吸二手菸的健康權益，依菸害防制法規定結合轄內連鎖便利商店（統一超商、全家便利商店、OK、萊爾富）、咖啡店（星巴克、85度C、路易莎、丹堤、cama、嚕娜、多那之）及速食店（麥當勞、肯德基、必勝客、摩斯漢堡、丹丹漢堡、SUBWAY、達美樂、拿坡里）等19大連鎖業者，共300多家門市的「騎樓」及「庇廊」，今起公告實施全面禁菸，前3個月為宣導期。

縣衛生局長施丞貴表示，目前菸害防制法僅規範少數戶外場所為禁菸場所，未將騎樓、人行道等戶外人潮聚集場所納入禁菸場所規範；根據國民健康署於民國107年調查數據顯示，屏東縣18歲以上吸菸率，107年16.9%已較106年的19.2％下降2.3％，但仍高於全國平均值13%，且室外公共場所二手菸暴露率，107年48.9%也明顯高於全國（45.6%）。

他說，打造無菸環境是衛生局持續努力的目標，公共場所禁菸與推動無菸環境更是長期工作，因為無論是吸菸，或是吸入「二手菸」、「三手菸」，都會嚴重傷害健康；衛生局去年積極與連鎖超商、咖啡店業者溝通協調，進行一般民眾問卷調查支持連鎖便利商店、咖啡店騎樓應禁菸者達87.70%，其中吸菸者也高達65%贊同禁菸。

衛生局依菸害防制法第16條第1項第4款「其他經各級主管機關指定公告之場所及交通工具」規定，與相關業者共同推動店前騎樓實施禁菸措施；衛生局表示，前置作業已完備，今天正式公告實施，前3個月為宣導期，宣導期後民眾如仍在公告場所的「騎樓」及「庇廊」吸菸，將依菸害防制法第31條第1項規定，可處新台幣2000元至1萬元罰鍰。