屏東35歲女性回越南探親 確診境外移入登革熱已痊癒
屏東縣今天出現首例登革熱境外移入確診個案，該案為居住萬丹鄉35歲女性，2月6日至16日回越南西寧探親，2月22日出現發燒、 關節痛、肌肉痛及嘔吐等症狀至醫院就醫，快篩陽性通報疑似登革熱，經二採檢驗，確診為登革熱境外移入個案，目前狀況穩定已痊癒返家。
衛生局接獲通報後立即啟動防疫措施，於2月24日針對個案家執行社區 環境強制孳生源清除、掃蚊及罐噴。為避免境外移入病例導致本土疫情發 生，呼籲鄉親應落實清除孳生源，做好容器管理，每周「巡、倒、清、刷」， 降低病媒蚊孳生風險，守護你我的健康。
衛生局提醒，目前新冠肺炎疫情持續蔓延，民眾關注新冠肺炎防疫同時， 仍應持續加強登革熱防疫作業，今年截至2月28日，國內共計35例登革熱境外移入病例，民眾如安排前往東南亞等登革熱流行地區，務必做好防蚊措施，返國入境時及返國後兩周內如出現不適症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。
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