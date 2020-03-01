遭歧視？護理師租屋訂便當遭拒 心酸誰人知？

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中部有急診護理師被知名便當店拒絕外送，一名護理師ＰＯ臉書代學弟妹抱不平「這是我們第一次因爲自己的工作而感到被歧視！」圖／翻攝自臉書
中部有急診護理師被知名便當店拒絕外送，一名護理師ＰＯ臉書代學弟妹抱不平「這是我們第一次因爲自己的工作而感到被歧視！」圖／翻攝自臉書

新冠肺炎疫情增溫，國內昨天新增5例新冠肺炎確定病例，其中3例是北部某醫院護理師遭群聚感染，全台醫護人員冒著風險辛苦防疫，卻慘遭拒租屋、拒外送便當對待。

日前有護理師遭房東拒租屋，有重症醫師跳出來力挺，中部醫院急診室護理師昨天中午向知名便當店訂外送便當遭拒，一名護理師ＰＯ臉書代學弟妹抱不平「這是我們第一次因爲自己的工作而感到被歧視！」獲網友熱議、力挺，表達「拒吃」、「幫高調」，也有網友給護理師溫暖的大擁抱，隨後護理師在臉書上PO文，「謝謝大家的關注與相挺，便當店課長積極的聯繫並表達歉意，請大家給便當店改善的空間，我們願意接受道歉，大家互相理解互相支持！」

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金日前在臉書發文表示，近日有位護理師想租房，已經付了訂金且準備要簽約，但卻臨時收到屋主的訊息說不租了。房東不想出租的理由是「我的家人知道你的職業和工作場所，都反對把房子租給你。因為目前的疫情相當混亂，而你的工作，讓我們很擔心！」你猜猜看，承租方是從事的是什麼殺人放火的職業？聽到這個消息，真的令人感到非常的難過！

中部有護理師聽聞急診室的學弟妹訂外送便當被拒，PO臉書「我們一直提醒自己照顧疑似病患，不能讓患者有被歧視的感覺，沒想到我們竟被便當店拒絕外送！」

該護理師表示，在我們致力專注於防疫工作的同時，許多店家發出對醫護友善的訊息，雖然我至今都未使用過任何優惠，但心裡覺得溫暖和被理解、「這是我們第一次因爲自己的工作而感到被歧視！」幫忙訂便當的阿姨因為已經預先統計餐點並且收錢，所以還好聲好氣拜託便當店幫忙送這一次就好，並表明會在外面取貨不用進到急診室內，但店家仍毅然決然拒絕。

中部有護理師ＰＯ臉書批露有急診護理師被知名便當店拒絕外送，後在臉書ＰＯ文感謝網友的關注與相挺，並表達願意接受該便當店的道歉，大家互相理解互相支持。圖／翻攝自臉書
中部有護理師ＰＯ臉書批露有急診護理師被知名便當店拒絕外送，後在臉書ＰＯ文感謝網友的關注與相挺，並表達願意接受該便當店的道歉，大家互相理解互相支持。圖／翻攝自臉書

便當 護理師

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