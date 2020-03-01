齊心防疫也可貸款 高銀相挺最高可貸新台幣100萬元

因應新冠肺炎疫情困境，高雄銀行宣布，將配合高雄市政府防疫政策，推出「齊心防疫高銀最相挺方案」貸款。最高可貸到100萬元。

高銀表示，近期肺炎疫情蔓延趨勢未止，高銀全力配合政府執行各項紓困政策，從3月起，貸款最高金額由新台幣50萬元，提高至新台幣100萬元。為減輕申貸企業還款負擔，貸款期間原最長3年，也延長到5年。

高銀表示，只要設籍高雄市的微型企業，辦有稅籍登記、員工人數10人以下，受疫情直接或間接影響，有資金需求者，例如新住民身分且未取得本國身分證者，但須提供保證人1名，都可到高雄銀行申辦專案貸款，貸款利率1.58%，免收開辦費，並移送信保基金保證9.5成，申辦日期到109年06月30日止。