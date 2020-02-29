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影／藝人蔡小虎今晚在高雄六合夜市送酒精 民眾大排長龍

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
藝人蔡小虎（右三）、黃西田（右二）和高雄市議郭建盟（右一）今晚到高雄六合夜市送1000瓶75%酒精給計程車司機和需要的民眾。記者謝梅芬／攝影
藝人蔡小虎（右三）、黃西田（右二）和高雄市議郭建盟（右一）今晚到高雄六合夜市送1000瓶75%酒精給計程車司機和需要的民眾。記者謝梅芬／攝影

藝人蔡小虎今晚到高雄六合夜市送1000瓶75%酒精計程車司機和需要的民眾，吸引到六合夜市的消費者，許多人都說這種隨身瓶非常方便，稱讚蔡小虎愛心令人敬佩。

蔡小虎說，防疫人人有責，今天晚上找來藝人高瑞屏、陳思安一起發送，還有老牌藝人黃西田也來響應，市議員郭建盟幫忙搬隨身瓶，藝人強調「藏愛不藏私、拱手不握手」，現場不握手、不簽名、不合照，全心全力幫助家鄕防疫擋疫。

蔡小虎說，關心故鄉高雄疫情，要為高雄做一些事情，選擇六合夜市則是從小時候就常來玩的地方，希望協助大家一起對抗武漢肺炎，因此向經營精油生意的友人團購，自掏腰包買了1000瓶100ml庫存75%酒精，特地在六合路口和自立路口發放，許多民眾到六合夜市消費，聽到可以領免費的油精，大家都爭相領號碼牌，現場大排長龍。

為了讓每個人都有領到，除發號碼牌外，每名領過的人手背都蓋章註記，以免民眾重覆領，蔡小虎說，選在故鄉高雄發送，是關心鄉親，目前資源還不夠，等日後有機會再考慮到其他縣市發送。

藝人蔡小虎(右二）今晚到高雄六合夜市送1000瓶75%酒精給計程車司機和需要的民眾。記者謝梅芬／攝影
藝人蔡小虎(右二）今晚到高雄六合夜市送1000瓶75%酒精給計程車司機和需要的民眾。記者謝梅芬／攝影

六合夜市 酒精 計程車

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