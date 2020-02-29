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不畏疫情旗山音樂節照辦 觀眾少近兩成

中央社 / 高雄29日電

旗山「搖旗吶喊」音樂節不畏武漢肺炎疫情今天照常舉行，策展人王繼維說，演唱會雖在戶外舉行，但受疫情影響，觀眾較往年少近兩成，觀眾大多保持距離聆賞，有的還全程戴口罩

兩年一度的「搖旗吶喊」音樂會2010年起由尊懷文教基金會志工發起迄今，活動重頭戲演唱會上午11時至晚上9時在旗山體育場戶外空間舉行，由來自各地的10多個樂團輪番接力演出，免費入場，結合戶外市集攤位吸引遊客，現場另有室內靜態展覽。活動僅此一天。

王繼維說，活動旨在推廣旗山在地特色，每年有不同主題，今年主題是行銷旗山產業；台青蕉團隊與尊懷文教基金會，費時5年出版「小鎮專門店」一書在場首發更是活動一大特色。尊懷文教基金會會長王中義希望，透過出版的方式與音樂饗宴的推出，活化旗山在地產業。

配合武漢病毒防疫，音樂節現場服務台備有酒精與消毒器材，室內展場則加強消毒、體溫測量及登記參觀者個資等防疫作為。

面對武漢肺炎疫情，王繼維表示，演唱活動觀眾不如大型演唱會眾多，且地點在戶外場域，大會還不時廣播呼籲台下觀眾「保持距離」，部分觀眾也全程戴起口罩。受疫情影響，觀眾比往年掉了近兩成。

現場觀眾及參與表演的樂團成員大多認為，只要做好自我防護就不用怕疫情，何況是戶外演唱會更不用太過擔心。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，配合防疫，公家機關連戶外的草地音樂會都暫緩，民間單位戶外的音樂活動政府雖無法強制要求暫緩，但仍希望主辦單位做好防疫措施降低傳播疫情風險，最好還是要對所有參加人員造冊，方便後續若發生狀況可追蹤列管。

疫情 演唱會 口罩

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