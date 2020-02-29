防疫大作戰！高雄知名涮牛肉店高規格應戰
高雄知名涮牛肉店「牛老大」以新鮮美味牛肉料理聞名全台，在地熟客一吃成主顧，更有不少國外觀光客慕名前來，近期因為新冠肺炎肆虐人心惶惶，不僅重創旅遊觀光業，連帶不少飯店餐飲業也深受影響，這家涮牛肉名店為了客人健康防疫工作準備滴水不露，高規格防疫嚴格把關，生意反而逆勢成長。
業者表示他們開業至今25年，曾歷經當年SARS防疫的經驗，所以在第一時間就做了許多防疫的準備工作。例如嚴格要求客人要進店裡之前在門口就要先量額溫，雙手也要噴酒精消毒才能入內用餐。用完餐所有的桌椅全部都要用酒精擦拭過一遍，每週店休日也都請消毒公司做全面消毒，工作人員都必須全程戴口罩，廚房人員穿著更是全身防護裝備
進行料理，就是要確保客人能安心用餐。同時對食材的控管非常嚴格把關，堅持使用當天現宰的牛肉，即使有賣剩隔夜也絕對不再賣，相當重視食材品質。
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