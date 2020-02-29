大甲媽南巡高雄 韓國瑜不背轎

台中大甲鎮瀾宮「大甲媽」今年首度南巡到高雄，和高雄鳳山五甲龍成宮媽祖一起遶境，原本高雄市長韓國瑜打算「接駕」，並背大甲媽走一段路，不過已臨時打住，今天高雄市新聞局長鄭照新表示，韓市長會在遶境隊伍經過高雄市政府行政大樓，會致意參拜，但不會背轎。

大甲媽自2月中旬就南下高雄，與龍成宮媽祖預訂在高雄遶境1個月，原訂3月2日韓國瑜要到苓雅區港口慈濟宮，接大甲媽隊伍，並揹大甲媽走一段路，也有里長發送宣傳單，告知「市長背媽祖」活動，不過，高雄市政府表示，因受新冠肺炎疫情影響，韓市長已取消這項行程。

今天韓國瑜弔唁殉職鳳祥消防分隊小隊長馮永昌、新興警分局因公死亡的警員林家祥，未親自證實這項消息，後來由新聞局長鄭照新接受媒體訪問，鄭說，因為衛福部長陳時中講得很清楚，說媽祖遶境活動是屬於100人以內小型的遶境活動，與大型遶境活動不一樣，市府不會禁止，韓市長也不會參加背轎活動。

鄭照新說，因為遶境路線會經過市府行政大樓附近，在經過的時候，市長會代表性的致意、參拜，但不會背轎。