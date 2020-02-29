大甲媽南巡高雄 韓國瑜不背轎
台中大甲鎮瀾宮「大甲媽」今年首度南巡到高雄，和高雄鳳山五甲龍成宮媽祖一起遶境，原本高雄市長韓國瑜打算「接駕」，並背大甲媽走一段路，不過已臨時打住，今天高雄市新聞局長鄭照新表示，韓市長會在遶境隊伍經過高雄市政府行政大樓，會致意參拜，但不會背轎。
大甲媽自2月中旬就南下高雄，與龍成宮媽祖預訂在高雄遶境1個月，原訂3月2日韓國瑜要到苓雅區港口慈濟宮，接大甲媽隊伍，並揹大甲媽走一段路，也有里長發送宣傳單，告知「市長背媽祖」活動，不過，高雄市政府表示，因受新冠肺炎疫情影響，韓市長已取消這項行程。
今天韓國瑜弔唁殉職鳳祥消防分隊小隊長馮永昌、新興警分局因公死亡的警員林家祥，未親自證實這項消息，後來由新聞局長鄭照新接受媒體訪問，鄭說，因為衛福部長陳時中講得很清楚，說媽祖遶境活動是屬於100人以內小型的遶境活動，與大型遶境活動不一樣，市府不會禁止，韓市長也不會參加背轎活動。
鄭照新說，因為遶境路線會經過市府行政大樓附近，在經過的時候，市長會代表性的致意、參拜，但不會背轎。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言