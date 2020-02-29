疫情當下身障者也想透透氣 屏東旅遊復康巴士假日搶手

復康巴士不侷限於就醫、復健，屏東縣政府前年推出專為身障人士提供旅遊服務的2輛復康巴士，去年使用率大幅提高119%；在新冠肺炎疫情發燒之際，大家都想外出透透氣，全年無休的旅遊復康巴士，成為身障者最貼心且搶手的交通旅遊工具，228連假預訂一空，讓晚訂者扼腕；縣府社會處說，為幫助更多身障者從事戶外休閒活動，規畫透過社會資源增加車數。

縣長潘孟安表示，為落實身障者及高齡者友善城市的理念，「以客為尊」客製化的旅遊復康巴士，讓身障朋友外出不再只侷限於就醫、復健等基本需求，而是能有更多從事戶外休閒、社交活動的機會；屏東地形狹長，大眾運輸建設不夠普及，對於位處偏鄉或行動不便的身障朋友，想出遠門都是艱鉅任務，旅遊復康巴士對長輩及身障朋友在生活品質提升上大有幫助。

縣府社會處說，為帶動屏東縣身障者出遊風氣，前年起推出的旅遊復康巴士，設計旅遊路線均是無障礙環境的友善旅遊路線，包括吾拉魯茲部落、涼山遊憩區、台灣原住民文化園區、竹田驛站、大鵬灣國家風景區、海生館，恆春高山巖、車城福安宮、鵝鑾鼻公園，去年底新增雙流國家森林遊樂區；去年服務692人、天數292天，較前年大幅提升119%，今年可望成長至千人。

農曆年後新冠肺炎疫情持續升溫，屏東旅遊復康巴士的需求跟著增加，假日常預訂一空；罹患小兒麻痺症的馬小姐說，疫情升溫，一家三口在家都快悶壞了，因有輪椅，每次出遊都是件大工程，利用連假帶著先生和兒子一起搭乘旅遊復康巴士到海生館，車子大又寬敞，一家三口難得一起放鬆欣賞沿途的風景，帶回滿滿美麗回憶。

住高雄市的吳姓女子說，領有身障證明的婆婆和失智症的爺爺，平時與外籍看護住鄉下老家，平時均使用輪椅代步，子女因工作關係無法與雙親同住相伴，出遊也因行動不便難成行，她每個月都會找一天假日，訂車帶著雙親到戶外走走，每回搭乘旅遊復康巴士出遊，雙親總是笑開懷。

屏東縣旅遊復康巴士收費為車輛行駛每增加1公里加收新台幣5元，每位身心障礙者予以個別計費，另車輛出勤每1小時收出車費50元，預約電話08-7890608。